Fino a 27 euro al chilo: esplode il prezzo dei pomodori

Dai pomodori a grappolo base a 3 euro alle varietà premium oltre i 27 euro: i prezzi salgono.

Quando raggiungiamo l’apice della stagione del pomodoro, non è mai stato così costoso. Sulle bancarelle, come nei supermercati, i loro prezzi aumentano notevolmente.

Inaudite alcune varietà, che vengono offerte a un prezzo fino a 27,72 € al chilogrammo. Certo, non si tratta di un buon vecchio pomodoro d’uva, ma di una varietà “aromatizzata al miele”, venduta in vaschette da 180 grammi e profumate piene di puro prodotto di marketing, ma le altre varietà pesano bene, sono più pesanti nel portafoglio che nel equilibrio.

Ancora una volta, il conflitto ucraino è stato segnato. Come sia possibile, diranno i più scettici, è la constatazione che l’Ucraina ha una buona schiena ma non è un produttore ed esportatore dei pomodori che consumiamo. D’altra parte, il sole non era l’ideale all’inizio della stagione, era necessario coltivare questi pomodori da serra con molto riscaldamento… con il gas. La produzione di pomodoro, come tutta la frutta e la verdura, necessita di fertilizzanti, che vengono prodotti principalmente in Russia e Ucraina e i cui prezzi sono quadruplicati dall’inizio dell’anno.

