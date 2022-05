Santi (una salute) | Comitato economico e sociale europeo

Il concetto di “una salute” è emerso dall’inizio degli anni 2000 con l’osservazione che i problemi di salute umana e animale sono strettamente correlati alla salute dell’ecosistema.

Di recente, l’idea di “One Health” si è diffusa da due lati. In primo luogo, il cambiamento climatico, che sappiamo avrà gravi conseguenze sulla salute, in particolare con la diffusione di vettori di malattie animali come zecche e zanzare. Poi con lo sviluppo delle epidemie il 60% delle malattie infettive ha un’origine animale. Su questo punto, la deforestazione e la perdita di biodiversità sono un’enorme responsabilità.

L’obiettivo della conferenza del 20 giugno è esaminare come l’Unione europea possa essere più proattiva, in particolare migliorando la cooperazione tra i principali attori coinvolti.

La conferenza si terrà a Formato ibrido. Un numero limitato di persone può essere ospitato nei locali del CESE per partecipare di persona. Se indichi “Sì, se possibile, voglio partecipare di persona” sul modulo di registrazione, ti informeremo a tempo debito se puoi partecipare di persona. Il collegamento di connessione remota verrà inviato tramite la piattaforma Interactio a tutti i partecipanti registrati a tempo debito. Traduzione simultanea Sarà disponibile da ES/DE/EN/FR/IT et al rispetto a ES/DE/EN/FR.

A breve si apriranno le iscrizioni al convegno.