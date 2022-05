Meteo: Parigi in allerta gialla per la minaccia di temporali questo mercoledì

Scritto da Caroline J, Graziella L. Inserito il 18 maggio 2022 08:14

Questo mercoledì, 18 maggio 2022, 44 dipartimenti sono stati messi in allerta gialla per temporali da Météo France. Parigi e Ile-de-France sono preoccupate per questo avviso e potrebbero essere colpite da questi temporali in serata.

Con il caldo che ha raggiunto livelli record in Francia per il mese di maggio, la situazione potrebbe peggiorare. Questo è fantastico mercoledì 18 maggio 2022E Meteo Francia Prevede un’altra giornata molto calda, con quasi 34 gradi intorno a Bordeaux e nella Valle del Rodano. Ma secondo il servizio meteorologico, a deterioramento tempestoso Approccio nell’ovest del paese. Anche questo 18 maggioE Meteo Francia posto 44 sezioniNo Parigi e il resto dell’Ile-de-FranceA Veglia gialla per il pericolo di temporali. “Il tempo diventa pesante nel pomeriggio, il cielo è minaccioso e finisce per creare tempeste che si sono estese alla Bretagna orientale, alla Normandia e ai Paesi della Loira e poi fino a sera negli Hauts de France e nella Parigi occidentale“Météo France annuncia nella sua pubblicazione”.Queste tempeste sono talvolta forti con molti temporali, grandine e raffiche di ventodice il servizio meteorologico. secondo le previsioni Meteo FranciaE Parigi, Seine-et-Marne, Evelyn, Eason, Hôtes-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne e Val d’Oise Potrebbe essere interessato da questi temporali mercoledì sera intorno alle 22:00. Nota che questo Allerta temporale giallo Valido fino alle ore 06:00 del 19 maggio 2022. Se la veglia è solo gialla, attenzione ai temporali, che sono sinonimo di pericolo. Eccotene alcune Raccomandazioni da seguire Precauzione: limitare i loro movimenti,

Non uscire con l’ombrello

Si rifugiarono sotto un edificio,

Evitare di toccare i cavi elettrici a terra,

Tenere lontano da pali, ringhiere, alberi e corsi d’acqua,

In macchina, evitare le zone boschive. Il tempo a Parigi e Ile-de-France mercoledì 18 maggio 2022 e domani

