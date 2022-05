Valutazioni a metà percorso: studenti avanzati

INFO LE FIGARO – In matematica il confronto dei numeri è il test più riuscito, mentre la soluzione dei problemi resta difficile.

Mentre quello Il nuovo governoE il nome del futuro ministro dell’Educazione nazionale è atteso da tempo e la vita continua in Rue de Grenelle. le Figaro Ottenere i risultati delle valutazioni del programma Mid-Paese, che il Ministero si appresta a pubblicare.

Quest’anno, a causa della crisi sanitaria, queste valutazioni sono state effettuate eccezionalmente nei mesi di febbraio e marzo e non durante la seconda metà di gennaio. Vi hanno partecipato quasi 790.000 studenti iscritti a più di 31.700 scuole pubbliche e private. CP, CE1 e 6 vengono valutati ogni anno in due fasi, una a settembre e di nuovo a metà anno. Non è più una novità per gli insegnanti che la praticano dall’anno scolastico 2018-2019.

Leggi anche“Non vedo l’ora di imparare a leggere e scrivere”, gli scolari francesi si immergono nelle valutazioni nazionali francesi

Lezione 1: Le valutazioni di metà PC 2022 hanno consentito al 75% degli insegnanti di confermare le difficoltà tra i propri studenti e – ancor più preoccupante visto l’andamento dell’anno – al 32% di scoprirle. In francese, queste valutazioni…