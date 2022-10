Quattro bandiere rosse da sapere

Ogni anno in Francia, circa 150.000 persone subiscono un ictus. Ecco i segnali di pericolo.

La cifra fa venire i brividi lungo la schiena: 150.000 persone ne sono vittime AVC Ogni anno in Francia, 110.000 sono ricoverati in ospedale a causa della malattia. 30.000 di loro perderanno la vita a causa di complicazioni legate aincidente. Gli ictus sono anche la principale causa di disabilità acquisita negli adulti in Francia.

Gli scienziati concordano sul fatto che un trattamento tempestivo sia il modo migliore per ridurre le conseguenze di un ictus. Hai ancora bisogno di conoscere i sintomi.

Cos’è un ictus?

In poche parole, un ictus si verifica quando il flusso sanguigno in una parte del cervello è interrotto o non funziona correttamente. Si devono distinguere due tipi di ictus: l’ictus emorragico sequenziale dovuto alla rottura di un vaso sanguigno e l’ictus ischemico dovuto all’occlusione arteriosa.

Tag da cercare

marchio Giornata mondiale dell’ictus 29 ottobre E il La Dott.ssa Anne Ferrer, neurologa, dirige l’Unità Neurovascolare dell’Ospedale Universitario Clermont Ferrandha voluto fornire alcune chiavi per la scoperta dell’ictus con i nostri colleghi dalla Francia 3. Un segno importante a cui prestare attenzione, perché la possibilità di uscirne senza complicazioni dipende dalla velocità del trattamento.

Ecco cosa dovrebbe avvisarti:

L’impressione di un angolo delle labbra che cade e l’impossibilità di sorridere naturalmente

Perdita improvvisa della vista in un occhio

Incapacità di parlare o rispondere alle domande in modo chiaro

Perdita di forza su un lato del corpo

Cosa fare se compaiono i sintomi?

Per assicurarsi che la persona che abbiamo di fronte sia davvero una vittima di AVCAd esempio, possiamo chiedergli di ripetere una semplice frase, di alzare le braccia in aria o di sorridere. In caso di difficoltà, dovresti contattare i servizi di emergenza il prima possibile e soprattutto non ritardare le cure. E più veloce è quest’ultimo, maggiore è la prognosi vitale e la possibilità di uscirne con conseguenze minime.