Il caldo inizio dell’inverno: una grande stagione in prospettiva

Inizio cannone

Novembre può dare il tono all’inverno? Se le nevicate si susseguono a un ritmo frenetico all’inizio della stagione, l’esito può essere irto di pericoli. Il nostro esperto ha indicato due casi recenti in cui novembre si è rivelato più nevoso del solito. Ricorda che in media il Quebec riceve poco più di quattro bordate durante il mese.

“Novembre ci regalerà i primi scorci dell’inverno. È normale vedere i primi, anche i primi accumuli, soprattutto nella regione settentrionale o in terreni montuosi. Tuttavia, può continuare La situazione in tilt. Abbiamo quindi gli ingredienti per aiutare a continuare tempeste di neve. E c’è abbastanza grandine da giustificare la neve, ma non troppo da tenerla fuori. E poi, ci saranno cascate di neve. A novembre del 2014 e del 2019, durante questi mesi ci sono stati quasi il doppio di solito in Québec.»

Molta neve

Nel 2014 e nel 2019, il Quebec ha ricevuto una trentina di offerte, una cifra superiore alla media. Inoltre, gli episodi principali sono stati anche più numerosi. Novembre ha dato il tono e il sistema è rimasto attivo a dicembre poiché la provincia ha registrato 13 spazzate prima del solstizio d’inverno.

“Per arrivarci, abbiamo avuto una sequenza di spruzzi ogni 2 o 4 giorni, continua Réjean Ouimet. Entrambi gli inverni hanno visto più nevicate di 15 cm, ma anche più grandi nevicate (25 cm e più). Quindi un ottimo inizio di stagione. La neve sarà essere un precursore dell’inverno con molto da dire.

Inverno senza fine

Il ritmo può essere mantenuto per tutto l’inverno quando la stagione inizia in Leone? Nel 2014 e nel 2019 il ritmo imposto a novembre sembrava affievolirsi nei mesi successivi. Si noti, tuttavia, che la neve cade in entrambi i modi.

Réjean Ouimet ritiene che il vantaggio preso a novembre sia stato mantenuto per tutto l’inverno. In effetti, il ritmo non è stato costante per tutta la stagione. Ad ogni modo, abbiamo visto una ripresa dell’attività verso la fine della stagione da metà febbraio”.

In collaborazione con Réjean Ouimet e Patrick Duplessis, meteorologi.

Vedi anche: Questi laghi sono così strani che non crederai ai tuoi occhi