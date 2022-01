Samsung stabilisce un nuovo standard per gli smartphone: Samsung Newsroom Belgio

In un mondo che cambia, Samsung continua a fare quello che ha sempre fatto: innovare

attraverso : Dr. TM Roh, Presidente e Presidente di MX Business

Lo smartphone è una porta verso un progresso infinito. E in Samsung, non lo davamo per scontato.

Non basta che le innovazioni mobili si evolvano con il mondo. Dobbiamo essere un passo avanti, in modo che la nostra tecnologia aiuti a cambiare il modo in cui sperimentiamo tutto ciò che ci circonda e a semplificarci la vita. Ecco perché ci sforziamo costantemente di superare i limiti di ciò che uno smartphone può fare.

Rompi i codici per iniziare il capitolo successivo

Nel 2011, il Galaxy Note ha combinato la praticità e la portabilità di uno smartphone con lo schermo ampliato e la funzionalità simile a un tablet di un laptop. Anche se non a tutti piaceva lo schermo da 5,3 pollici – che all’epoca era considerato enorme – il Note ha creato un’eredità in cui il grande schermo è ormai la norma. Anche la S Pen ha sorpreso tutti. Ha consentito agli utenti di combinare creatività e produttività: ogni volta che si manifestava l’ispirazione, potevano rapidamente annotare i propri pensieri e le proprie idee in Samsung Notes.

Nel 2019 abbiamo osato ridefinire nuovamente gli smartphone. Abbiamo lanciato la serie Galaxy Z Fold e portato un look completamente nuovo al settore mobile. Il nostro design pieghevole avanzato ha cambiato il modo in cui le persone usano i loro telefoni. Con la modalità flessibile, le videochiamate diventano più facili e a mani libere. Anche il multitasking con più finestre è un gioco da ragazzi, poiché il tuo telefono occupa le dimensioni di un tablet in pochissimo tempo. Ancora una volta, l’industria si è affrettata a seguire l’esempio. Molte compagnie di telefonia mobile si sono affrettate a seguirne l’esempio.

Crea mentre ti ascolto

In un mare di standardizzazione degli smartphone e aggiornamenti frequenti, la nostra ambizione rimane costante: essere un passo avanti. Per fare questo, ascoltiamo attentamente quello che vuoi. Combiniamo questa conoscenza con le ultime capacità tecniche ed è così che riusciamo sempre a stupire il mondo con gli hack.

Sappiamo che molti di voi sono rimasti sorpresi l’anno scorso quando non ha rilasciato un nuovo Samsung Galaxy Note, un dispositivo amato per la sua creatività ed efficienza senza precedenti che ha permesso di passare dal Nirvana alla produttività, e che è salito in alto in un batter d’occhio. E, naturalmente, la tanto amata S Pen. Questi sono “segnali” che chiaramente non abbiamo ignorato.

La galassia definisce il futuro

Per anni, Samsung ha trasformato gli scettici che pensavano che le nostre idee fossero impossibili. Che si tratti di uno schermo così grande, di uno stilo che nessuno sapeva fosse necessario o di una fotocamera professionale che può davvero alzare il livello della fotografia mobile fuori dal buio.

Con ogni nuovo sviluppo dei dispositivi Samsung Galaxy, abbiamo introdotto funzionalità che ridefiniscono completamente la categoria mobile. E stiamo per riscrivere di nuovo le regole del settore.

Il mese prossimo, durante Unpacked 2022, presenteremo i dispositivi della serie S più esclusivi che abbiamo mai creato. La nuova generazione di Galaxy S è arrivata per combinare il meglio delle esperienze Samsung Galaxy in un unico dispositivo definitivo.

Per darti un tocco in più: conquisterai la notte e scatterai le foto migliori e più sorprendenti di sempre da smartphone. Avrai il controllo della tua giornata con potenza, velocità e strumenti come mai prima d’ora. Godrai delle innovazioni rivoluzionarie rese possibili dal possesso del Galaxy più intelligente di sempre. E sarai tranquillo sapendo che fai parte dell’ecosistema Galaxy più sostenibile.

Preparati per l’ultima esperienza Ultra.