Belgio: Sony lancia una lista di attenzione per la PS5

Sony lancia un elenco di attenzione che consente di accedere alla PlayStation 5 in linea.

Plus d’un an après sa sortie, la PS5 è toujours une denrée rare pour les joueurs. La console est très difficile à trouver et les rares stocks presenta et disponibles à la vente s’épuisent en un clignement d’oeil. Afin de répondre à ce manque et ce retard, Sony vient de lancer une liste d’attente pour l’Europe.

Pour rappel, cette pénurie de PS5 est liée à une autre pénurie mondiale de semi-conducteurs qui a frappé l’année 2021. En effet, les consoles de jeux fonctionnent grâce à des puces et d’autres composers des fabricants informat a été ralentie toute l’annee.

Fair face à la pénurie

En pleine pénurie de PlayStation 5 (PS5), la firme japonaise innove dans le soluzioni proposte ai pazienti più.

En effet, Sony a décidé de mettre en place un nouveau système en Europe. Ainsi, i clienti di settembre pagano peuvent s’inscrire in linea sur une liste d’attente Exclusive pour espérer acquérir la console de jeux. Sont concernés, la Belgique, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et les États-Unis. À savoir que Sony propone una cette solution d’autres régions du monde depuis des mois.

Attenzione, l’iscrizione ne garantit pas au client qu’il obtiendra une PS5. L’iscrizione sulla lista aumenta la semplicità delle possibilità di ricevere un’e-mail di invito, e non un problema per PS5 su uno stock di approvazione di Sony. Concrètement, le mail contiendra unae date, une heure et les istruzioni necessarie per una console PS5. “Nous disposerons d’une quantité limitée de consoles PS5 que les clients pourront acheter directement auprès de PlayStation. Si vous êtes sélectionné, nous vous contacterons par e-mail avec des instructions et des détails” Sony sur figlio indiano luogo.

Une iscrizione, une console

Dès la clôture des inscriptions, dont la date est encore indéterminée, Sony sélectionnera et contactera les clients. Ces derniers pourront ensuite choisir de commander, così per PlayStation 5, così per PlayStation 5 Digital Edition.

La seule condition pour s’inscrire est d’utiliser l’adresse mail lieée à son compte PlayStation Network au moment de la saisie du formulario.

Pour motiver les inscriptions, le géant japonais propongono des exclusivés temporaires. Per esempio, il più possibile del comandante della manutenzione in un’edizione speciale della manette PS5. Elle ne sera disponibile al grande pubblico qu’à partir du 11 février 2022.

Une aubaine pour le marché d’occasione

D’après TechUnwrapped, cette pénurie de puce, ce manque de pièces et cet épuisement des stock favorisent le commerce de l’occasion. En effet, plusieurs sites de revente permesso d’acheter des PS5 à un prix supérieur au prix d’achat neuf. “Ce matin, le prix moyen sur le marché de l’occasion était d’environ 750 € contre 500 € pour la console neuve” illustre le média.Belgique : Sony lancia una lista di attenzione per la PS5