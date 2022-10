Marvel Snap: 5 motivi per innamorarsi del nuovo gioco del creatore di Hearthstone

Ben Broad, uno degli sviluppatori di Hearthstone, questo fantastico gioco di carte di Blizzard Entertainment, ha lasciato l’azienda nel 2018 per fondare il suo studio: Second Dinner. Chiaramente, il suo primo grande progetto vale la deviazione.

Accompagnato da ex dipendenti Blizzard, Ben Brode ha semplicemente deciso di competere con il suo ex gioco. Con Marvel Snap, usa le stesse meccaniche (gioco di carte collezionabili, giochi 1v1, mazzi da collezionare), mentre attinge all’enorme catalogo della Marvel.

Niente più streghe, maghi ed elfi. In Marvel Snap raccogliamo carte con l’immagine di Spider-Man, Thanos, Elektra, Blade o persino Iron Man e gareggiamo online in partite brevi ma intense. Il gioco, che da qualche giorno è disponibile in versione pubblica, è molto interessante e di successo. Spieghiamo perché.

1. È gratuito

Proprio come Hearthstone, Marvel Snap è gratuito. Ciò significa che il gioco, disponibile su iOS, Android e la versione precedente su Steam, può essere scaricato gratuitamente e puoi giocarci senza spendere soldi. Quindi, ovviamente, ci sono acquisti in-app, soprattutto per far evolvere più rapidamente le tue carte, ma sono meno utili di Hearthstone. Quindi puoi progredire al tuo ritmo e raccogliere le numerose ricompense che il titolo offre nel corso dei giochi.

Dove si pagano i frutti del gioco in relazione al season pass, come in Fortnite. La prima stagione, iniziata questa settimana, si chiama “Symbiote Invasion” e presenta la mappa di Miles Morales. Ma ancora una volta, è completamente opzionale e non penalizza i giocatori che non vogliono (ancora) rompere.