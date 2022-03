Samsung, primo venditore di smartphone in Russia, sospendete le spedizioni

Samsung Electronics sospende le spedizioni verso la Russia per motivi geografici, un annonce le géant sud-coreen de la technologie après que de nombreuses entreprises, dont Apple, ont pris des mesures la similsion de l’aires ‘Ucraina.

Samsung è il più grande produttore di smartphone in Russia. “En raison des événements géopolitiques actuels, les expéditions vers la Russie ont été suspendues”un comunicato Samsung dans un comunicato. “Nous continuans à surveiller de près cette situation complexe pour envisager les prochaines étapes”.

Cette annonce intervient alors que des gouvernements occidentaux, des organizzazioni sportive et des multinationals ont coupé les ponts avec Moscou et lui ont infligé des sévères sanzioni à la Russie dans les jours kra ont suivi.

Selon Bloomberg News, Samsung controlla un po ‘più il 30% del mercato degli smartphone in Russia, qui rappresenta il 4% del chiffre d’affaires mondial du géant technologique dans ce secteur.

I ventes de semi-conducteurs in Russia, quant à elles, rappresentano lo 0,1% dei benefici di Samsung Electronics, selon un rapporto di Hana Financial Investment.

La Corée du Sud, alliée des États-Unis, an annoncé cette semaine que les transaction financières avec les principalis banques russes et leurs filiales soumises aux sanzioni américaines seront bloquées.

Samsung a fait égallement don de 6 milioni di dollari, non 1 milione di dollari in prodotti elettronici grand public ainsi que des dons volontaires de la part de ses Employés, pour “soutenir activement les effort humanitaires” et les réfugiés dans la région, un déclaré l’entreprise.