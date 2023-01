Perché devi stare così attento con questo nuovo tipo di truffa

Da qualche tempo sul web è comparso un nuovo tipo di frode. Gli hacker sfruttano la curiosità delle loro vittime con e-mail misteriose.

Per hackerare le macchine delle loro vittime, gli hacker rinnovano costantemente il loro modus operandi. Nell’anno 2022 è emerso un nuovo tipo di frode: gli hacker hanno inviato milioni di e-mail annunciando l’arrivo di un nuovo pacco all’ufficio postale locale. Per ripristinarlo, l’internauta è invitato a cliccare su un collegamento, ed è qui che si chiude la trappola alla vittima perché una volta aperto il collegamento, gli hacker possono installare il firmware sul dispositivo della vittima a distanza. Le truffe sui pacchi falsi sono esplose nel 2022. Ma nelle ultime settimane sono state sostituite da un nuovo tipo di truffa molto più misterioso.

Questa volta gli hacker non cercano di riprodurre la presentazione di un corriere Bpost o DHL. Rimangono volutamente minimali e ambigui. L’e-mail “Consulta il tuo file” arriva nella tua casella di posta. Quando l’utente lo apre, scopre un breve messaggio che dice “Si prega di leggere l’allegato per maggiori dettagli”. Non esiste un mittente, un logo o un’offerta tipici. Il documento allegato contiene malware che, una volta aperto, si installa sul dispositivo della vittima.

I rischi sono numerosi: recuperare dati riservati, hackerare il dispositivo da remoto, installare vari malware, ecc. Per questo motivo, si consiglia di evitare di aprire questo tipo di allegati di posta elettronica.

Gli hacker hanno completamente ridisegnato il loro modo di lavorare facendo leva sulla curiosità dei netizen, che potrebbero essere tentati di aprire il documento, pensando che sia stato inviato da un loro collega. Mentre la maggior parte dei messaggi di questo tipo viene filtrata e inviata alla tua posta indesiderata, alcuni potrebbero passare inosservati. Quindi fai attenzione se ti trovi faccia a faccia con uno di loro.

_

Segui Geeko su FacebookE Youtube et al Instagram Per non perdere notizie, test e suggerimenti.