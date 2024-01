Il videoproiettore 8K a ottica ultra corta di Samsung è bello e wireless

Ecco un videoproiettore che non solo offre una qualità dell'immagine e del suono insuperabile, ma si adatta perfettamente al tuo spazio abitativo.

Scopri Samsung Premiere 8K, un videoproiettore a ottica ultra corta presentato al CES 2024 che sta rivoluzionando il mondo dell'audiovisivo. Oltre ai display OLED, Neo QLED, altoparlante The Frame e Micro LED trasparente, questo proiettore si aggiunge all'impressionante elenco di nuovi prodotti Samsung.

Due scatole collegate da onde

Grande quanto un tavolino da caffè (le stesse dimensioni del Samsung The Premiere LSPT9), il Samsung Premiere 8K si distingue come il primo proiettore 8K ad offrire connettività wireless per tutti i tuoi dispositivi, un progresso che Samsung ha fatto e che LG ha già esplorato nei suoi televisori. Non è un proiettore completamente gratuito e ovviamente richiede comunque un alimentatore.

Non è tutto: il dispositivo è accompagnato da una Wireless One Connect Box, che consente di collegare facilmente controller, box e altri gadget, trasmettendo contenuti (video e audio) al proiettore a una distanza massima di 10 metri. Ma le capacità tecniche non si fermano qui. Samsung afferma che Premiere 8K è anche il primo proiettore a disporre di 100 watt di potenza in uscita con audio e tecnologia Dolby Atmos a 8.2.2 canali. Suono sullo schermoCiò garantisce un'immersione sonora poiché il suono sembra provenire direttamente dall'immagine proiettata.

Samsung Premiere 8K include un sistema di correzione automatica della distorsione, inclusa la correzione trapezoidale. Inoltre, la sua capacità di proiettare L'enorme immagine da 150 pollici è a soli 30 cm dal muro Ciò pone il Samsung Premiere 8K molto più avanti rispetto ai suoi concorrenti, che generalmente richiedono una distanza molto maggiore. E se sei preoccupato per la mancanza di contenuti 8K, il proiettore è dotato di tecnologia avanzata di upscaling da 4K a 8K che utilizza l'intelligenza artificiale.

In termini di luminosità, Samsung annuncia una potenza di 4000 lumen. Dal punto di vista tecnologico, Samsung ha fornito pochi dettagli. Utilizzerà la tecnologia di oscillazione a 240 Hz per visualizzare quattro immagini Ultra HD affiancate per formare un'immagine Ultra 8K nativa a 60 Hz.

Infine, il design del Samsung Premiere 8K non è stato trascurato. La sua delicata bellezza gli permette di adattarsi a qualsiasi arredamento, rendendo questo proiettore non solo un oggetto tecnologico, ma anche un elegante oggetto decorativo.

Al momento non c'è prezzo né disponibilità. E se sei interessato ai videoproiettori, vai su Xgimi, con alcune novità in arrivo anche al CES 2024.