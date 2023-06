Esopianeti e vita nell’universo

L’astrofisico, professore all’ETH di Zurigo e all’Università di Cambridge, vincitore del Premio Nobel per la Fisica 2019 e collaboratore del consorzio SPECULOOS, terrà una conferenza straordinaria rivolta al grande pubblico all’Università di Liegi.

IL La varietà e l’enorme numero di pianeti scoperti in orbita attorno alle stelle ha rivoluzionato la nostra comprensione della natura e della formazione dei pianeti e l’apparente scarsità di sistemi planetari simili al nostro. Questi risultati consentono di immaginare di esaminare la composizione delle atmosfere dei pianeti alla ricerca di tracce di attività associate alla possibile comparsa della vita su di esse.

In questa conferenza, verranno presentate nuove intuizioni sulle origini della vita alla luce dei recenti esperimenti, nonché un metodo a lungo termine per scoprire sistemi simili alla Terra adatti allo studio a distanza della vita.

Didier Queloz Astrofisico, professore allo Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo (ETH Zurich) e all’Università di Cambridge. Conosciuto in particolare per la sua scoperta – con Professor Michele Sindaco – 51 Pegaso bil primo esopianeta confermato in questo modo, è stato insignito del Premio Nobel per la Fisica 2019 insieme al suo collega per questa scoperta.