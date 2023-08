Cuffie Beats Studio Pro disponibili in Belgio

Le nuove cuffie Beats Studio Pro sono ora disponibili in Europa e altrove.

Apple ha annunciato oggi una disponibilità estesa di Beats Studio Pro in oltre 20 paesi aggiuntivi. Era già disponibile in Francia, USA, Canada e Germania da diverse settimane (21 luglio).

Beats Studio Pro è ora disponibile in Arabia Saudita, Australia, Austria, Cina, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Spagna, Finlandia, Grecia, Hong Kong, Irlanda, Italia, Giappone, a Macao, Nuova Zelanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Singapore, Svezia , Svizzera, Tailandia e Turchia.

Molti vantaggi

prezzo Beats Studio Pro costa 399,95 euro In Belgio e in altri paesi dell’Unione Europea. È disponibile in quattro colori: nero, moka, blu notte e sabbia.

Gli argomenti forniti da Apple in merito a Beats Studio Pro sono i seguenti:

Suono eccezionale con il più potente sistema audio personalizzato Beats.

40 ore di durata della batteria con una singola carica.

Design elegante e confortevole.

Molteplici opzioni di connettività: USB-C, Bluetooth e una porta jack da 3,5 mm

Compatibilità con dispositivi Apple e Android.

Ma qualche rimpianto

Apple voleva che Beats Studio Pro fosse compatibile con un’ampia gamma di dispositivi, quindi non hanno un chip audio Apple dedicato. Quindi gli utenti Apple ricorderanno l’assenza di commutazione automatica quando si cambia dispositivo. Ma il nuovo auricolare supporta funzionalità come Trova il mio, chiamate con un tocco e supporto Hey Siri.

Le Beats Studio Pro sono cuffie premium che offrono un’esperienza audio eccezionale. È l’ideale per chi desidera ascoltare la propria musica in alta qualità, senza essere disturbato dal rumore ambientale.

