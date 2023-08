È improbabile che GTA o Red Dead vengano mai adattati per il cinema

Il videogioco sta diventando sempre più disponibile al cinema. E ci si aspetterebbe che Rockstar non sputi sulla gallina dalle uova d’oro, comunque…

Grand Theft Auto e Red Dead Redemption sono i due maggiori franchise di Rockstar e della sua società madre, Take-Two Interactive. Tuttavia, sembra che l’adattamento di queste due opere non sia al momento. Il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affermato che gli studi non hanno intenzione di intraprendere progetti cinematografici o televisivi molto grandi, sebbene il successo di The Last of Us dimostri più che mai che è possibile adattare ingegnosamente i franchise di videogiochi.

Eppure il CEO di Take Two insiste: se riconosce le qualità di The Last of Us, ricorderà che la maggior parte degli adattamenti sono stati dei flop. “Il motivo per cui hai fallito in passato è perché, nonostante i tuoi migliori sforzi, l’indirizzo IP non corrispondeva. È un lavoro molto difficile. Non scommetteremmo il futuro di questa attività sul soddisfare le richieste di terzi”.

Per Take Two, sarebbe estremamente rischioso impegnare ingenti risorse per realizzare adattamenti cinematografici. L’azienda preferisce utilizzare le proprie risorse per sviluppare i propri giochi.

