Salute: una singola dose del vaccino protegge la vita dalla febbre gialla

La febbre gialla è una malattia emorragica virale acuta trasmessa da zanzare infette. Il termine “giallo” si riferisce all’ittero, che colpisce alcuni pazienti. Il virus è endemico nelle regioni tropicali dell’Africa, dell’America centrale e del Sud America.

La febbre gialla è una malattia infettiva trasmessa dalle zanzare che pungono principalmente durante il giorno. Nel 2023, la malattia è endemica in tutto il territorio o in alcune regioni di 34 paesi dell’Africa e 13 paesi dell’America centrale e meridionale, secondo i rapporti dell’OMS.

Il periodo di incubazione della febbre gialla va dai tre ai sei giorni. L’infezione rimane asintomatica in molte persone. La malattia di solito si manifesta con febbre, mal di testa, perdita di appetito, nausea o vomito. Nella maggior parte dei casi, i sintomi scompaiono dopo 3 o 4 giorni.

In una piccola percentuale di casi, riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i pazienti entrano in una seconda fase che può portare alla morte con l’insorgenza di ittero (ingiallimento della pelle e degli occhi da cui il nome “febbre gialla”) accompagnato da urine scure e dolore addominale con il vomito. Si può osservare sanguinamento dalla bocca, dal naso, dagli occhi o dallo stomaco.

La febbre gialla può essere prevenuta grazie a un vaccino altamente efficace, sicuro e poco costoso. Una singola dose conferisce immunità permanente e protegge dalle malattie per tutta la vita, senza bisogno di una dose di richiamo, come confermato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Le persone generalmente escluse dalla vaccinazione sono i bambini di età inferiore ai 9 mesi; donne in gravidanza, tranne durante un focolaio quando il rischio di infezione è elevato; Persone con grave allergia alle proteine ​​dell’uovo. e le persone che sono gravemente immunocompromesse a causa di infezione da HIV/AIDS o per altri motivi.