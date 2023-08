Ho filmato una “bella macchina da corsa” nei cieli di Epernay

Un fotografo appassionato di astronomia ha scattato una foto di una splendida stella cadente domenica 13 agosto 2023 sopra Epernay (Marne). Il risultato è stato ottimo.

nel film Titanicorosa, appuntato al file Lussuosa Renault CB del 1912Chiedi a Jack di prenderlo “nelle stelle”. Tuttavia, un tale veicolo non è necessario per raggiungerli. Aspetta solo le Perseidi.

Questo è quello che ha fatto V.LIARD Imaging. Intorno alla prima decade di agosto, una nuvola di polvere interstellare attraversa la Terra. Questa polvere si accende quando entra nell’atmosfera, dando origine a un gran numero di stelle cadenti che possono essere osservate.

Domenica 13 agosto, la fotografa si trovava sulle alture del suo palazzo che domina Épernay (Marna), “a Berry”. Dalle 22:00 alle 00:30 ho scattato circa 150 foto, che sono state raggruppate all’interno. Da un video in intervallo“ (Visibile sotto, vedi anche su questo collegamento).

“Sono stato felice di vedere questa bellissima macchina da corsa su Épernay”, ha detto. Si affida a France 3 Champagne-Ardenne. “Delle 150 immagini, avevo solo Perseide. Le altre erano satelliti, torce all’iridio…” Questo termine designa Riflessione della stella solare sui pannelli solari Da satelliti specifici: ne veniamo a conoscenza ogni giorno.

L’inquinamento luminoso è forse meno importante a Épernay che a Reims, Questa mappa molto interessante mostra anchema non è ancora stampato. “Non è facile catturare le stelle con l’inquinamento luminoso delle città, ma ora le luci di Epernay sono spente da mezzanotte. È un’opportunità per noi astrofotografi”.

“Continuo ad ammettere che un luogo appartato in mezzo alla campagna sarebbe stato molto meglio… È un bel regalo, così raro, poter immortalare un’auto da corsa così bella. Ed è questo che conta, alla fine: con o senza inquinamento, non decidiamo noi.” Il cielo decide per te.”



Per la fotografia, lo starcatcher (astrofotografo da tredici anni) è dotato di una Canon 700D con obiettivo 18mm della stessa marca. Le immagini durano 30,6 secondi. Questo non è il suo primo post. Ma non aveva tutto quando era più giovane.

Ho iniziato quando ero giovane.

“È iniziato quando ero giovane. Ho guardato il cielo e le stelle e mi sono posto delle domande. Circa dieci anni fa, mi sono detto che avrei comprato una macchina fotografica e avrei cercato di immortalare tutto, fare cose belle”.

Quindi non hai finito con Lost in the Stars… e nemmeno noi.