L’emicrania ha un impatto significativo sulla famiglia, sul lavoro e sull’occupazione. Sono stigmatizzati e molte persone non vogliono parlarne. La neurologa del mal di testa Elizabeth Leroux spiega in un’intervista come gestire correttamente l’emicrania.

Le emicranie colpiscono molte persone in Canada e le persone che ne soffrono non sempre ricevono cure adeguate. È un problema di salute pubblica, secondo il dottor Leroux, un neurologo specializzato in medicina del mal di testa a Montreal.

A volte sottodiagnosticata, l’emicrania è una malattia cronica che raggiunge il suo picco tra i 20 e i 50 anni. Non sono visibili su Risonanza magnetica IRM E sulla scansione.

“ È come una tempesta per il cervello che si accompagna a molti altri sintomi come perdita della vista, sensibilità ai suoni, alle luci e nausea. » — Citazione da Dott.ssa Elizabeth Leroux, neurologa

La dottoressa Leroux spiega che le donne sono più colpite degli uomini e che la malattia colpisce dal 5 al 10% dei bambini.