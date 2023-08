Il telescopio James Webb ha visto una galassia che si è formata appena 390 milioni di anni dopo il Big Bang!

Era soprannominata Maisie. Dal nome della figlia dell’astronomo che l’ha rilevata nei dati del James Webb Space Telescope. Una galassia che i ricercatori hanno subito immaginato come una delle più antiche mai scoperte. È stato poco più di un anno fa. E oggi Astronomi dell’Università del Texas (Stati Uniti) lo conferma. La Galassia Maisie risale a 390 milioni di anni dopo il Big Bang. Questo è un po’ più di quanto inizialmente stimato. Ma questo lo colloca comunque tra le prime quattro galassie più antiche conosciute dagli scienziati.

JWST ti invita in un fantastico viaggio in 3D attraverso 5.000 galassie

L’età della galassia Maisie è stata originariamente determinata dal team di indagine di Ceers – per La scienza del primo lancio dell’evoluzione cosmica – Basato su dati ottici. Questa volta, i dati di tracciamento registrati con lo strumento di spettroscopia NIRSpec del James Webb Space Telescope sono stati utilizzati per determinare il suo spostamento verso il rosso, che aumenta con la distanza dagli oggetti osservati. Sono le 11.4.

Quest’altra galassia, invece, è molto meno antica

D’altra parte, queste opere escludevano un altro candidato per il titolo “galassia più antica” dalla lista. Gli astronomi inizialmente stimarono che quello che chiamarono Ceers-93316 potesse essere osservato solo 250 milioni di anni dopo il Big Bang. errore. Lontano dal 16,7 percepito, il redshift è solo di 4,9. Che corrisponde a circa un miliardo di anni dopo il Big Bang.

Gli astronomi affermano di aspettarsi che le antiche galassie appaiano blu. Così era Ceers-93316. Ma in realtà sembrava falso blu. Un’anomalia nella modalità ottica di oggetti con un redshift, nello specifico, di circa 4,9. Finalmente, per fortuna. Perché quella galassia sembrava troppo luminosa perché i ricercatori potessero spiegare come si fosse formata così presto nella storia del nostro universo.