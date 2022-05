Siccità in Vallonia: i proprietari di piscine esortano a prendere precauzioni

Gli operatori della distribuzione dell’acqua inviteranno i proprietari delle piscine a provvedere al riempimento per evitare di sovraccaricare la rete.

Di Michel de Molinière



Pubblicato il 16/05/2022 alle 20:57 Tempo di lettura: 3 minuti



IlLa siccità ha continuato a causare vampate di calore in Belgio. Questo martedì, l’Unità siccità del distretto vallone valuterà e adotterà tutte le misure. La diagnosi non è rosea. A Uccle, secondo l’IRM, a marzo sono piovuti 2 mm di pioggia mentre sono caduti in media 59,3 tra il 1991 e il 2020. Ad aprile sono stati registrati 37,4 mm contro i “normali” 46,7 mm. per metà maggio appena pochi millimetri; La media è di 59,7 mm. Se giovedì è prevista un po’ di pioggia, non dovrebbe cambiare drasticamente questa tendenza. Secondo il Royal Institute of Meteorology, l’attuale siccità potrebbe superare il record storico del 1976 poco prima del 1 giugno.



