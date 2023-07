Perché si prevede che le temperature globali continueranno a battere i record quest’anno

deviazione – Si prevede che la continuazione del riscaldamento globale e il previsto arrivo della corrente calda di El Niño avranno una forte influenza sull’aumento delle temperature.

17,23°C. Il 7 luglio, per la terza volta in una settimana, è stato battuto il record mondiale di temperatura media, dopo aver toccato quota 17,01 gradi lunedì. La misurazione è stata effettuata utilizzando dati provenienti da tutto il mondo raccolti dalla National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).Si basa su una combinazione di osservazioni satellitari e migliaia di singole osservazioni in situSpiega Samuel Morin, direttore del Centro nazionale per la ricerca meteorologica (Météo-France e CNRS). Quindi è un indicatore molto affidabile e diffuso. Il livello simbolico di 17 gradi non viene raggiunto prima dell’estate del 2023. Questa media può sembrare banale. Ma per gli specialisti si tratta di un triste record che potrebbe ancora essere superato durante l’estate.

costante riscaldamento globale

L’inesorabile aumento del mercurio è favorito in primo luogo da una tendenza fondamentale, che è la realtà del riscaldamento globale. Infatti, nonostante le successive restrizioni durante la pandemia di Covid-19, le emissioni di gas serra continuano. La quantità di anidride carbonica nell’atmosfera era in realtà di 418 parti per milione di molecole d’aria (ppm) nel 2022 secondo i dati dell’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO). I dati sono aumentati del 50% rispetto all’inizio del XVIII secolo. Ma il Co₂ non è l’unico gas serra: metano, protossido di azoto, gas fluorurati… hanno fatto aumentare la temperatura media globale di 1,1°C dalla fine del XIX secolo secondo il Ministero della Transizione Ambientale, che è sulla base dell’ultimo rapporto dell’IPCC il clima.

Questo spiega perché oggi abbiamo raggiunto un livello di 17 gradi superiore alla temperatura media globale. “In tutto il mondo stiamo raggiungendo picchi di calore molto più fortiCostanza di Morin. «Oggi abbiamo battuto quasi dieci volte più record di caldo che di freddo. Tutto ciò corrisponde ad un sistema climatico che accumula sempre più energia sotto il sole.L’effetto di questi aumenti dei livelli di gas serra”, prosegue. I mesi di giugno, luglio e agosto, che corrispondono all’estate boreale, sono i più caldi del mondo. Questo periodo è quindi più favorevole per i record assoluti della temperatura media del pianeta Nonostante questi record a livello globale, l’aumento della temperatura non è uniforme sul pianeta.Ci sono luoghi in cui il riscaldamento globale è più forte di altri, soprattutto nei continentiSecondo Samuel Morin, sono questi i luoghi in cui si concentra la stragrande maggioranza delle attività umane.

L’arrivo della corrente calda di El Niño

Un altro parametro, più ciclico, spiega perché molti record di temperatura globale sono stati battuti e probabilmente verranno battuti di nuovo quest’estate. Questo è l’arrivo della corrente calda di El Niño, annunciata lunedì 4 luglio dall’Organizzazione meteorologica mondiale. “A questo punto, siamo nelle prime fasi di un possibile evento El Niño.Secondo il direttore del Centro nazionale per la ricerca meteorologica. Questo fenomeno è caratterizzato dall’accumulo di acqua calda superficiale nell’Oceano Pacifico centrale e orientale, che influisce sulla temperatura del pianeta. Contrasta con La Niña, che è caratterizzata da correnti fredde, si verifica ogni due o sette anni e di solito dura tra i 9 e gli 11 mesi. Nel 2016, data dell’ultimo grande record di calore prima del giugno 2023, il pianeta stava già emergendo da un episodio di El Niño. Samuel Morin conclude:È molto probabile che i dati sulla temperatura globale si ripetano quest’estateUna tendenza confermata dai dati di Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione Europea: il mese scorso è stato il mese di giugno più caldo della storia planetaria.