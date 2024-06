salute. Presto una medicina che permetterà ai denti di ricrescere?

“ Si stima che i difetti dentali congeniti colpiscano circa l’1% della popolazione. “, ha spiegato il primario del Dipartimento di Odontoiatria e Chirurgia Orale dell’Ospedale Kitano di Osaka (Giappone) durante una conferenza stampa tenutasi il 2 maggio.

“ Si ritiene che l’assenza di sei o più denti, una condizione nota come oligodontia, sia ereditaria e colpisca circa lo 0,1% della popolazione.. »

Citato dai media giapponesi MainichiIl mondo ha presentato quella che potrebbe costituire una rivoluzione nella salute orale. È il primo “farmaco per la ricrescita dei denti”.

Come funziona ?

Creato dall’avvio Torgim BiopharmaQuesto farmaco è già stato testato con successo nel 2018 sui roditori. Concretamente si tratta di un anticorpo che ha la capacità di inattivare una proteina chiamata USAG-1, che impedisce lo sviluppo dei denti.

I primi studi clinici sull’uomo dovrebbero iniziare a settembre e terminare nell’agosto 2025. Inizialmente, il farmaco verrà somministrato per via endovenosa a individui sani a cui manca un molare.

Una volta confermata la sicurezza del farmaco, questo verrà somministrato ai pazienti che congenitamente mancano di una dentatura completa per garantirne l’efficacia.

Scienziati ottimisti ritengono che in futuro dovrebbe essere possibile impiantare i denti non solo nelle persone con malattie congenite, ma anche in coloro che hanno perso i denti a causa di carie o lesioni. Sperano anche di commercializzare il loro farmaco nel 2030.

fonte : https://mainichi.jp/ – https://toregem.co.jp/