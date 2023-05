Salute: prescrizione della natura

Presto ci verrà prescritta una passeggiata nei boschi, un pedalò in un lago o un bagno al mare come faremmo con un farmaco o un esame del sangue? In effetti alcuni medici (raramente) scrivono i loro consigli nero su bianco per dar loro più peso. con una ragione. Numerose ricerche oggi documentano i benefici per la salute fisica e mentale di un’immersione regolare di almeno due ore alla settimana nella natura: pressione sanguigna, frequenza cardiaca, sistema respiratorio, depressione, ansia… Sulla scia della biofilia sono comparsi studi scientifici. Questo concetto, apparso per la prima volta sotto la penna dello psicoanalista Erich Fromm (Cuore umano1965) e pubblicato dal biologo Edward Wilson (Biofilia1984), sviluppa un rapporto speciale e innato tra l’uomo e la natura e il loro bisogno vitale di verde regolare.

Ampio consenso tra i “pazienti”

L’idea che sia più prescrittiva per una maggiore efficienza ha senso. I ricercatori australiani dell’Università del New South Wales hanno analizzato 28 studi contenenti farmaci prescritti (come un programma strutturato) somministrati da un operatore sanitario o da un’organizzazione sociale (La salute planetaria di Lancet. La salute planetaria di Lancet, aprile 2023). Confrontando con il gruppo di controllo da banco, hanno riscontrato nei riceventi una significativa riduzione della pressione sanguigna e un effetto “da moderato a grande” sulla depressione. Alcuni governi, come il Regno Unito, che ha investito più di 6,5 milioni di euro nel programma Green Social Prescription, o il Canada, stanno iniziando ad agire. E il tema è un chiaro consenso tra la popolazione, almeno in Australia. Interpellato di recente da un sondaggio, gli abitanti di questo paese hanno dichiarato un interesse dell’82% per una ricetta naturale. Ma da lì a considerare un rimborso, la strada è ancora lunga.