Celine Dion, che soffre di una rara malattia neurologica, annulla i suoi concerti in programma fino ad aprile 2024

La cantante canadese ha cancellato una quarantina di spettacoli programmati in Europa, incluso lo spettacolo alla Paris-La Défense-Arena, come parte del suo tour. Tour mondiale del coraggioa causa di una rara malattia neurologica contro la quale “continua il suo trattamento”.

Le Figaro con AFP

26/05/2023

Questo contenuto non è accessibile. Celine Dion annulla il suo tour. Alice Chichi/AFP

Cantante canadese Celine Dion Venerdì gli organizzatori del suo tour hanno annunciato, in un comunicato inviato ad Agence France-Presse, la cancellazione di una quarantina di concerti in programma in Europa fino ad aprile 2024 per motivi di salute. Colpito da rare malattie neurologiche contro di esso “continua il trattamento”Hanno detto che la star del Quebec aveva già annunciato a dicembre che avrebbe annullato o posticipato i concerti previsti in Europa tra febbraio e luglio 2023.

Il cantante del Quebec soffre di una malattia molto rara.Sindrome dell’uomo rigidoSebbene esistano cure, questa malattia autoimmune può essere molto debilitante.Questo disturbo, caratterizzato in particolare da una rigidità muscolare progressiva, fa sì che Celine Dion abbia difficoltà a camminare e le impedisca diusare le corde vocali Come preferisci, descrivi il cantante in dettaglio. “Mi rattrista molto doverti dire oggi che non sarò pronto per ricominciare il mio tour in Europa a febbraio”.Continua, dicendo che le sta accanto “Un eccellente team di mediciQuesto tour doveva riprendere alla fine di febbraio 2023 nella Repubblica Ceca.

L’ultimo concerto di Celine Dion risale a marzo 2020 a Newark (Stati Uniti). Dopo cinquanta concerti in Nord America, il suo tour mondiale Tour mondiale del coraggio La pandemia di Covid-19 lo ha fermato. Questo tour non potrebbe mai riprendere, e poi la cantante ha dichiarato di avere crampi muscolari. A dicembre, quando fu annunciata la sua malattia, Celine Dion aveva già rinviato il suo tour europeo. Il prossimo concerto in programma è stato a Parigi (La Défense Arena) il 1°Lui è Settembre. “Sto cercando davvero di recuperare le forze, ma andare in tour può essere molto difficile (…) Faremmo meglio a buttare via tutto adesso, finché non sarò davvero pronto per tornare sul palcoha detto il cantante 55enne, citando il comunicato stampa.

La sindrome della persona rigida (RPS) è una condizione la cui causa esatta è sconosciuta ma è probabile che sia di origine autoimmune. Colpisce circa una persona su un milione e provoca forti dolori e difficoltà di movimento, impedendo attività fisiche faticose. Il team medico che accompagna Celine segue la progressione della malattia e il suo trattamento.disse il suo entourage.

I biglietti acquistati per le 42 date cancellate saranno rimborsati. Aggiunti gli organizzatori del tour. Il cantante ha sentito che lo era “Non è giusto continuare a rimandare le esibizioni”., non sapendo quando sarebbe potuta tornare sul palco. È una delle artiste più famose al mondo, ed è diventata famosa tra le altre cose Il mio cuore sopravviveràCanzone del 1997 per la colonna sonora del film Titanico.