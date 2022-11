Gli scienziati hanno scoperto finora il buco nero più vicino alla Terra

Questo buco nero è dieci volte più grande del Sole e dista circa 1.600 anni luce.

Gli astronomi hanno scoperto un nuovo buco nero descritto come il più vicino alla Terra, “solo” 1.600 anni luce dal pianeta blu, possiamo leggere in uno studio inviato sulla Terra Società Astronomica Reale segnalato da Associated Press.

La ricerca indica l’esistenza di un buco nero dieci volte la massa del Sole. Può essere individuato osservando il movimento della sua “stella compagna”, quella stella che orbita attorno al buco nero a una distanza ravvicinata dalla Terra dal Sole.

Gaia BH1

Karim El-Badri dell’Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ha affermato che il buco nero è stato inizialmente identificato utilizzando il satellite Gaia dell’Agenzia spaziale europea. Karim El-Badri e il suo team hanno anche confermato la loro scoperta con l’Osservatorio Geminy alle Hawaii.

I ricercatori non sanno a questo punto come il sistema stellare binario – formato dal buco nero e dalla sua “stella compagna” – si sia formato nella Via Lattea. Battezzato Gaia BH1, si trova nella costellazione dell’Ofiuco ed è anche chiamato Serpentario.