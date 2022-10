Salute mentale esposta

Il primo obiettivo è cambiare l’aspetto. Sebastian Gaard, MD, presidente del Comitato medico del Charles Burns Hospital Center, spiega. “L’altro problema, continua questo psichiatra, è lo stigma che applichiamo a noi stessi. Alcuni dei nostri pazienti non si lasciano cercare un lavoro o una vita personale”.

ambiente

L’umorismo può aiutare a trasmettere messaggi. E così, il 12 ottobre, alla Galerie Les Vivres de l’Art, in rue Achard 4, gli attori improvviseranno sketch mettendo in luce le idee ricevute sulla salute mentale. Alcuni eventi sono stati organizzati da gruppi di auto-aiuto, come la mostra del pittore Solène Mouchet-Bastide, al 60, quai de Bacalan. Un altro film, “A Date on Familiar Earth: Exploring the Teen’s Room”, si terrà fino al 21 ottobre presso la Maison des Teenes, situata al 5 di rue Duffour-Dubergier.

Sul lato del dibattito, i legami tra ambiente in senso lato e salute mentale saranno il denominatore comune di questa 33e La modifica. Il 20 ottobre, presso il Charles Burns Hospital Center, il tema della tavola rotonda sarà “The City and Mental Health”. Nessuno può sottrarsi completamente a queste domande, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19, che ha portato ad un aumento delle richieste di consulenza. “Le paure della depressione hanno preoccupato o preoccuperanno il 20% della popolazione”, afferma il dottor Gard.