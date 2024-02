Medicinali: dal 31 marzo i pazienti dovranno pagare 1 euro non rimborsabile per confezione

Per non penalizzare le persone più bisognose di cure, il governo mantiene a 50 euro i due massimali annuali (uno per le franchigie, l'altro per i contributi fissi).

L'importo è inoltre raddoppiato di 2 euro.Azione a tasso fisso Per quanto riguarda le consultazioni e le procedure mediche (ad eccezione di quelle effettuate durante il trattamento ospedaliero), nonché gli esami e le analisi di biologia medica. Il provvedimento entrerà in vigore da domenica, secondo un altro decreto pubblicato sabato sulla Gazzetta Ufficiale

Non si applicano eccedenze e pagamenti forfettari.Per i minorenni e le donne che beneficiano dell'assicurazione maternità“E il”Per i beneficiari dell'assicurazione sanitaria integrativa solidale“, che hanno un reddito particolarmente modesto.

Le associazioni dei pazienti hanno fortemente criticato questi aumenti, temendo in particolare il loro impatto sui casi più gravi.

“Far pagare il doppio ai pazienti non è il modo in cui creiamo responsabilità. Li facciamo sentire in colpa“, stimava Gerard Raymond, presidente di Francia Assos Santi, in gennaio all'AFP. Secondo le stime del governo annunciate in autunno, durante le discussioni sul bilancio sanitario 2024, questa misura dovrebbe consentire di risparmiare 800 milioni di euro per la previdenza sociale.