Eclissi solare: quando vedremo il fenomeno ad ottobre?

Un’eclissi solare parziale sarà visibile ovunque in Francia martedì 25 ottobre. Il massimo si verificherà tra le 11:15 e le 12:15 circa, a seconda della posizione.

Fantastico incontro per Amanti dell’astronomia. Il 25 ottobre, la luna bloccherà parzialmente il sole, provocando un’eclissi solare parziale. Sarà visibile ovunque in Francia. Ma non tutte le regioni saranno sulla stessa barca.

In Francia, questo spettacolo inizierà intorno alle 11:15. Le città che ne beneficeranno di più saranno le regioni nord-orientali. Inoltre esso Strasburgo Che il fenomeno sarà più pronunciato perché la luna coprirà quasi il 12% della superficie del sole, tra le 11:18 e le 12:58, e il suo picco sarà alle 12:07. nel frattempo Brestla superficie coperta sarà solo del 6,2%.

Se vuoi conoscere esattamente la gravità e il tempo di questo fenomeno, il sito indica tutte queste informazioni (link qui).

Guarda i tuoi occhi

Nota, tuttavia, che sarà necessario prepararsi ad assistere a questa eclissi. È necessario non notare questo fenomeno ad occhio nudo o indossare solo occhiali da sole con il rischio di provocare ustioni retiniche, che possono essere irreparabili. Occhiali speciali per questo scopo sono venduti nei negozi di astronomia.

Allo stesso modo, se prevedi di osservare l’eclissi attraverso un telescopio, indossare gli occhiali non è sufficiente. Sarà necessario considerare di dotare l’obiettivo di un filtro.