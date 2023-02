Salute mentale: avere una piccola conversazione al giorno riduce lo stress

Fare esercizio, seguire una dieta equilibrata, dormire a sufficienza… Ridurre il livello di stress senza seguire uno stile di vita rigoroso può essere un esercizio complesso. Tuttavia, un elemento può contribuire a questo: parlare con qualcuno.

Scritto da Irene Solmont (ST)

24/02/2023



SIl fumo è pericoloso per la salute, soffro anche di solitudine. Man mano che aumenta in tutti i paesi del mondo, eliminerà almeno quanto l’obesità, secondo i risultati di due meta-analisi presentate alla conferenza annuale dell’American Psychological Association a Washington nel 2018. Inquietante, quando lo apprendiamo in Belgio, uno studio condotto da UGent su 1.602 belgi, ha mostrato che nel 2022 quasi un terzo dei belgi si sentiva molto solo.

In questo contesto, le possibili soluzioni non sono così complesse come si potrebbe pensare. Infatti, secondo uno studio statunitense pubblicato il mese scorso in

Ricerca sulla comunicazione

(Una rivista accademica che si occupa di studi sulla comunicazione, creata nel 1974, ndr) Avere una semplice conversazione quotidiana può ridurre lo stress. spiegazioni.



