Come i batteri nei germi guidano la crescita

Il recettore del sistema immunitario, chiamato NOD2, si attiva quando è in presenza di parti della parete cellulare del ceppo destro di lattobacilli. AdobeStock



deviazione – Un ceppo molto speciale di lattobacilli consente ai topi denutriti di crescere più velocemente.

I miliardi di batteri che colonizzano il nostro intestino svolgono un ruolo importante per la nostra salute e per molti altri compiti come la regolazione del sistema immunitario. Lo studio di questi microbi ha rivoluzionato la biologia per circa dieci anni. Studi francesi sui topi ora mostrano che specifici ceppi batterici svolgono un ruolo importante nello sviluppo di individui denutriti.

Inoltre, i batteri in questione sono comuni e facili da produrre, trattandosi di un ceppo di Lactobacillus.Piante Lactiplantibacillus), che è una fermentazione comune nell’industria alimentare per produrre cibi diversi come crauti, formaggio o salsiccia secca. Resta da vedere se l’effetto sarà trasferibile agli esseri umani al fine di considerare possibili applicazioni per aiutare i milioni di bambini cronicamente denutriti a ritrovare una crescita normale.

Nei topi giovani alimentati con una dieta a basso contenuto proteico…