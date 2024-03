Salute del cavallo: Iparfen

Nei cavalli, lo spavino è un difetto difficile che si trova all'interno del cavallo. gambo. Il veterinario Dr. Jerome Transiti fornisce dettagli sull'origine, il trattamento e le conseguenze della malattia.

Eparvin è il nome comune dell'artrosi delle articolazioni inferiori del garretto. Deriva dalla degenerazione del livello inferiore dell'articolazione (chiamata anche polso), con conseguente tessuto osseo anormale. Questo fenomeno, chiamato esostosi, interromperà gradualmente il corretto funzionamento dell'articolazione e causerà zoppia. È anche la causa più comune di zoppia posteriore.

Per diagnosticare Spavin, il veterinario eseguirà tre procedure: esame clinico, anestesia locale e radiografie. All'inizio del ciclo si avverte un leggero dolore alla palpazione. Poi se il cavallo non viene visitato in tempo, la zoppia è più comune e appare un difetto difficile. Fai attenzione, perché toccare la zona dolorante può portare a difese molto pericolose, come i calci. Per l’iparfen, il trattamento è principalmente sintomatico. Esistono quasi tanti trattamenti quante sono le condizioni spavine. Per questo motivo è necessario consultare un medico in caso di zoppia in una o entrambe le zampe posteriori.

L’obiettivo principale del trattamento è eliminare tutti i dolori articolari. Nei casi lievi, gli integratori alimentari possono risolvere il problema. Il veterinario utilizzerà solitamente iniezioni antinfiammatorie intrarticolari per alleviare il dolore. Per alleviare l'articolazione, i veterinari consigliano anche di applicare uno stivale speciale sul sedere. In questo caso il maresciallo utilizzerà ferri con tacchetti alti. A volte il veterinario arriva fino all'intervento chirurgico. In caso di forti dolori può bloccare chirurgicamente l’articolazione, cioè eseguire un’artrodesi.

Un cavallo può fare molto bene, o addirittura avere una carriera sportiva, con uno spavino. A volte provoca un'andatura insolita ma non è dolorosa. Alcuni cavalli, soprattutto quando sono in pensione o sotto sforzo fisico minore, possono sviluppare zoppia cronica. Non importa quanto sia grave la malattia da spavina del tuo cavallo, è assolutamente essenziale monitorarla attentamente e regolarmente.

