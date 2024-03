Fantastico video dell'aereo blu, un fenomeno molto raro filmato da un pilota!

Alcuni fenomeni Bollettino meteorologicoBollettino meteorologico Talmente raro che non esiste quasi nessun video, ed è proprio il caso dell'aereo blu. Il 22 febbraio un pilota di Airbus ha pubblicato un video straordinario: un jet blu abbagliante sopra un aereo nuvolenuvole Dottor'Tempesta di tuoniTempesta di tuoni.

Quella che sembra essere una trave LaserLaser In realtà è un fenomeno che pochissime persone hanno l’opportunità di osservare. L'aereo blu fa parte della TLE (Si è verificata una fiammata transitoriaovvero il fenomeno della luce passante): questo è a veloceveloce Il che non accade sotto la tempesta, ma sopra! Si verificano in StratosferaStratosfera E ilIonosferaIonosferaLa sua altitudine varia tra i 50 e gli 80 km e si estende sul livello A VelocitàVelocità 100 chilometri al secondo. Essi DurataDurata Vanno da pochi millisecondi a circa un secondo, rendendoli spesso impercettibili in tempo reale. Vengono spesso rilevati nelle fotografie a lunga esposizione scattate dai cacciatori di tempeste. Video pubblicato su Pagina Instagram airbus.fr Ecco perché è eccezionale!