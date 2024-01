SALDI 2024: Amazon presenta e offre 6 promozioni pazzesche su una vasta gamma di articoli di marca!

Questo contenuto non è disponibile in questa configurazione.

Ecco 3 tiragraffi momentaneamente scontati fino al -32%, in esclusiva su Amazon!

Per zuppe deliziose: Zuppa Facile -47%

Zuppa Moulinex facile © Amazon

Immagina di preparare deliziose zuppe, deliziose composte e frullati fatti in casa per un massimo di 4 ospiti, il tutto in un'unica macchina avanzata. Zuppa facile Ciò è possibile con una capacità di 1,2 litri. Questa meraviglia della cucina è dotata di 5 programmi automatici, che riducono i tempi di preparazione, offrendo creazioni culinarie di alta qualità in soli 4-25 minuti. La sua interfaccia intuitiva consente un utilizzo semplificato con soli due clic, semplificando la tua esperienza culinaria. Ma non è tutto: questa comoda macchina, grazie alla doppia parete isolante, mantiene caldi i cibi deliziosi per 40 minuti dopo la preparazione. Inoltre, nell'ambito di un approccio ambientale, Easy Soup si impegna a garantire 15 anni di riparabilità a un prezzo equo, attraverso una rete di 6.200 riparatori in tutto il mondo, contribuendo così alla tutela dell'ambiente. Con le sue quattro lame per una miscelazione perfetta, le sue dimensioni compatte grazie al cavo removibile e il ricettario incluso, questo elegante zuppiera diventa un gioiello versatile in ogni cucina, pronto a rivoluzionare le tue abitudini culinarie.

Cucina più sana: friggitrice ad aria Moulinex -56%

Easy Fry & Grill Moulinex © Amazon

La bistecchiera 2 in 1 con tecnologia Extra Crisp unisce l'efficienza di a Padella senza olio E la versatilità della griglia in un unico dispositivo rivoluzionario. Con la capacità di produrre risultati dorati e croccanti utilizzando solo 8 ml di olio per 700 g di patatine fresche: una straordinaria riduzione del 99% dei grassi rispetto alle friggitrici tradizionali che utilizzano 2 litri di olio. La tecnologia Grill prevede una griglia in alluminio pressofuso per cuocere perfettamente carne, pesce e verdure, mentre la velocità di cottura è del 49% più veloce rispetto a un forno tradizionale consumando meno energia promettendo un'efficienza senza eguali. Con una garanzia di riparabilità di 15 anni e una garanzia standard di 2 anni, questa bistecchiera offre 8 programmi automatici preimpostati per un utilizzo senza problemi, temperatura regolabile da 80 a 200°C per garantire risultati impeccabili e un pannello di controllo digitale intuitivo con timer da 60 minuti. La capacità XL è di 4,2 litri, ideale per pasti deliziosi fino a 6 persone. Inoltre, consente anche l'essiccazione per preparare deliziosi snack a base di frutta o verdura sana e naturalmente dolce.

Core Hi-Tech: Set di 4 Segni d'Aria -24%

Set di 4 segni d'aria © Amazon

IL Segnali pneumatici Rivoluziona la ricerca degli oggetti smarriti con la configurazione istantanea, facilmente integrabile con il tuo iPhone o iPad. L'altoparlante integrato riproduce l'audio per guidarti alla ricerca dei tuoi oggetti smarriti e Siri è lì per darti una mano. Con la tecnologia Ultra Wide Beam, la posizione precisa ti porta direttamente a un AirTag vicino a te (compatibile con determinati modelli di iPhone). Per trovare un oggetto più distante, affidati alla vasta rete di Dov'è, che comprende centinaia di milioni di dispositivi Apple. Abilita la Modalità Smarrito e sarai avvisato non appena il tuo AirTag verrà rilevato sulla rete, garantendo la completa privacy con una connessione anonima e crittografata. In particolare, i dati e la cronologia delle posizioni non risiedono mai sull'AirTag, garantendo la massima sicurezza.

Per CarPlay Wireless: CarlinKit 5.0 a -45€

IL Kit Carlin 5.0 : Una rivoluzione wireless per l'integrazione automobilistica. Con la sua esclusiva funzione 2 in 1, questo innovativo adattatore offre un'esperienza senza precedenti, integrando sia CarPlay wireless che Android Auto wireless. Fornendo una transizione senza soluzione di continuità da CarPlay cablato alla sua versione wireless e da Android Auto cablato alla sua controparte wireless, CarlinKit 5.0 presenta il suo doppio sistema wireless, ridefinendo la connettività nei veicoli moderni.

Abbigliamento di qualità: felpa con cappuccio Levi's -42%.

Giacca con cappuccio Levi's © Amazon

IL Giacca con cappuccio di Levi's Incarna l'epitome di uno stile disinvolto, offrendo una soluzione impareggiabile per vestirsi senza problemi. Caratterizzati da una collezione di camicie perfettamente semplici, questi pezzi sono facili da indossare e comodi da indossare, combinando il comfort perfetto per rilassarsi in casa con un abbigliamento casual abbastanza affascinante da scatenarsi all'aperto. Con questa collezione si raggiunge il perfetto equilibrio tra comfort e stile, liberando la mente da ogni preoccupazione legata alla moda.

Caffè originale: macchina da caffè Philips -40%

Philips serie 2200 © Amazon

IL Philips serie 2200Una macchina da caffè rivoluzionaria che ti offre un'esperienza sensoriale senza pari. La sua tecnologia LatteGo crea una schiuma di latte cremosa dalla consistenza vellutata, SENZA PROBLEMI: 2 pezzi lavabili in lavastoviglie, nessuna pulizia complicata con tubi ingombranti. Questa macchina offre tre tipi di caffè speciali e ti consente di gustare le tue bevande preferite e personalizzarle a tuo piacimento. Il touch screen intuitivo ti offre il massimo controllo sulla selezione del caffè. Inoltre, il menu My Coffee Choice ti consente di regolare l'intensità e il volume della tua bevanda e di personalizzare ogni tazza secondo le tue preferenze. Grazie al filtro AquaClean, questa macchina garantisce acqua pura, risparmiando fino a 5.000 tazze senza bisogno di decalcificare. Il caffè perfetto a portata di mano, senza rinunciare a qualità e manutenzione.

Questa friggitrice ad aria calda è attualmente scontata del 50% durante i saldi, non perdertela!