Patch 10.2.5: Blizzard presenta in anteprima i dungeon a tema – World of Warcraft

Blizzard ha appena rilasciato un'anteprima dei Dungeon a tema, una nuova funzionalità in arrivo la prossima settimana con l'aggiornamento 10.2.5. Viaggio del Drago. Avrai l'opportunità di addentrarti nei dungeon da solo, accompagnato da NPC che ti aiuteranno durante il tuo viaggio. Trovi i dettagli qui sotto.

In Seeds of Renewal, i giocatori dal livello 60 al 70 avranno l'opportunità di affrontare i dungeon Viaggio del Drago Nella modalità normale sei da solo o con i tuoi cari, con un piccolo aiuto da parte di alcuni compagni NPC. In questi dungeon potrai ottenere equipaggiamento su misura per la tua specializzazione, proprio come faresti in qualsiasi dungeon normale.

Che tu voglia provare il dungeon per la prima volta da solo o farti accompagnare da una o due persone per apprendere le meccaniche e i boss, puoi unirti alla lista d'attesa per questo nuovo tipo di dungeon direttamente dal toolkit Finder (I).

Dungeon disponibili:

Bacini di Essenza di Rubino.

Nakhud offensivo;

Fougerope cavo.

Camere di impregnazione

Accademia Jathr;

Neltharos;

Cantina azzurra.

Oldaman: L'eredità di Tiro.

Scegli il tuo ruolo (guaritore, DPS o tank) nel dungeon come faresti normalmente e i tuoi compagni NPC completeranno il tuo gruppo di cinque persone.

Questi nuovi compagni NPC aumenteranno la tua forza e ti offriranno un tavolo di ristoro nel caso in cui ti venga fame nel dungeon.

Una volta entrato, puoi decidere di guidare il gruppo, lasciare che qualcun altro lo faccia o affidare quel ruolo a uno degli NPC del tuo gruppo. Basta attivare la funzione Dungeon Assist per lasciare che l'NPC apra la strada. I tuoi nuovi personaggi, sia che ti accompagnino o ti guidino, seguiranno il tuo ritmo e ti permetteranno di esplorare il dungeon e di abituarti al tuo ruolo.

Quando vuoi riprendere il controllo, puoi disattivare l'assistenza del dungeon toccando la selezione aggiornata al centro dello schermo.

I dungeon a tema sono un modo semplice e divertente per migliorare le tue abilità nei dungeon Viaggio del DragoOppure procurati l'equipaggiamento o divertiti a esplorare con uno o due amici insieme ai tuoi nuovi compagni NPC.

Non vediamo l'ora di vedervi alle Isole del Drago!