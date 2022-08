Formula 1 | Leclerc e Verstappen partiranno in fondo alla griglia in Belgio

Charles Leclerc partirà dal fondo della griglia questa domenica a Spa-Francorchamps, per il Gran Premio di F1 del Belgio. Il pilota Ferrari guiderà un propulsore tutto nuovo, con gli ultimi aggiornamenti provenienti da Maranello.

In effetti, il 1 settembre arriverà il blocco totale del motore e questa è un’opportunità per i team e i produttori di motori di includere le ultime innovazioni in pista prima di interrompere definitivamente lo sviluppo di questa generazione di ibridi V6. Dopo l’arrivo di queste novità, Leclerc partirà finalmente in Belgio per trarne vantaggio.

Dal fondo della griglia partirà anche Max Verstappen, dove il pilota della Red Bull subirà la sua prima penalità motore della stagione. Così, il capitano e il secondo classificato saranno spinti in fondo alla rete, lasciando i compagni di squadra, Sergio Perez e Carlos Sainz, a difendere da soli i colori della loro squadra.

Inoltre, sono state apportate diverse modifiche e non saranno gli unici due uomini a partire dal fondo della griglia. Altri quattro piloti subiranno la stessa sorte, avendo ricevuto più di 15 posti di punizione per aver cambiato parti del motore e cambi.

In rete anche Lando Norris, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Mick Schumacher. Di questi sei piloti, i migliori tempi delle qualifiche determineranno l’ordine con cui inizieranno domenica.