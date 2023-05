“RTL avrà il suo tono al Giro, non vogliamo imitare nessuno!” (VIDEO)

Estase e Monfort: “L’entusiasmo di Remko Evenibo è anche la sua forza” Scritto da Sebastien Close e Cedric Buffett



Maxime, Mathieu e Remco Evenpoel saranno sicuramente al centro della vostra attenzione durante queste tre settimane. Dobbiamo aspettarci un duello unico con Primoz Roglic?

Massima: Sì, penso che ci siano due favoriti, Remco e Roglic. Altri nomi sono direttamente sotto. Ce ne sono molti, ma loro stessi, secondo me, capiscono che sarebbe difficile se i due citati in precedenza fossero al loro livello. Da quello che abbiamo visto dall’inizio della stagione, sono davvero Primoz da una parte e Remco dall’altra. Penso che tutti sperino in un bel duello e nell’aspetto di Rymko. Dopodiché, fortunatamente, c’è ancora una gara ciclistica, tre settimane dure con la montagna. È stato annunciato un duello molto ampio, forse uno dei più grandi degli ultimi anni. Detto questo, ci aspettavamo anche un duello a Liegi-Bastogne-Liegi…

Matteo: E poi c’è un parametro da considerare, che è la gestione dell’alta montagna. Questa è probabilmente l’unica piccola debolezza che potremmo trovare in Remco. Infine, se osiamo parlare di debolezza. Perché se guardi alla Vuelta dell’anno scorso, nei teatri della Sierra Nevada, in alta quota, sì, stava perdendo tempo… ma stava correndo davvero bene. E poi ci sono anche più di settanta chilometri di crono…

Massima: Ma il roguelike funziona bene anche 24 ore su 24.

Sì, è ancora il campione olimpico nella disciplina …

Massima: Sarà molto divertente fin dalla prima tappa con un tempo veloce ma finisce per andare in salita. Avremo già i due nei primi posti dall’inizio. Che bel modo di iniziare le 3 settimane.

Ci sono due modi leggermente diversi. Dall’altra parte il belga che ha appena vinto Liegi e che è un po’ sulle proprie nuvole. D’altra parte, il Team Jumbo ha un’altra partita con Primoz Roglic che è stato di recente sul suo vulcano. Da un lato chi ha preso la luce, dall’altro una presunta discrezione?

Matteo: Sì, ma conosce se stesso, un roguelike.

Massima: Non dobbiamo dimenticare che un mese fa chi ha vinto il Tour de Catalunya e davanti a chi? (Nota del redattore: lo sloveno è davanti al campione del mondo) Quindi, sì, Remko è fantastico, è sotto i riflettori, ma anche lo sloveno sa cosa sta facendo.

Matteo: Roglic, ha 33 anni, è davvero una lotta generazionale tra un vecchio che si conosce a memoria e Remko che si conosce e che ha intorno una squadra. Quello che voglio dire è che ha imparato ad amare i suoi compagni di squadra. Riteniamo che ci sia una simulazione. Quando vinci, le cose sono più facili… Siamo il Team Remco, su RTL. Saremo sciovinisti, non diremo altrimenti, speriamo nel successo di Remco Evenepoel!

Proprio a livello collettivo, davanti a loro ci sono gruppi armati di potere per rendere la vita difficile a Sodal-Kwik-Step. Blocco Jumbo e Ineos, con da una parte Geraint Thomas vincitore del Tour de France e dall’altra Tao Geoghegan Hart, ex vincitore del Giro. Cosa c’è che non va nella squadra belga?

Massima: Sì, il gruppo jumbo è ovviamente molto forte. Ci sarà anche Seb Koss, che non ha ambizioni personali ma in certi giorni ha il livello equivalente dei grandi leader. Quindi è un’arma importante per loro. Collettivamente il gruppo Ineos è molto forte ma individualmente non è da meno. Ma forse possono influenzare la gara dal punto di vista tattico.

In questo Giro ci sono sette tappe di montagna. Comprese le famose Tre Cime di Lavaredo e Crans-Montana. Quali fasi dovrebbe temere Remko o, al contrario, di cosa dovrebbe essere entusiasta?

Matteo: È l’uomo per le sfide, Remco. Ha indicato loro, come noi, questi passaggi. Quindi, non penso che questo lo spaventi sulla carta, ma dobbiamo vedere la realtà di oggi.

Massima: Di certo la maglia rosa, al termine delle tre settimane, sarà necessariamente presente alle Tre Cime e in Svizzera. Queste due tappe saranno leggendarie e molto difficili. Penso che Remco vada là fuori con più fiducia che paura.

Insomma, se dovessi segnalare un punto debole di Remco…

Massima: Direi che a volte può essere troppo zelante. Questa è la mia opinione esterna. Il suo entusiasmo a volte può indurlo a commettere errori.