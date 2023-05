Nicholas Raskin: “Lo Standard sarà sempre una fonte del mio cuore”

Alla fine di gennaio 2022, l’annuncio dell’uscita di Nicholas Raskin dallo Standard ha suscitato scalpore. In un laconico comunicato stampa, il club principale ha annunciato che la sua essenza condizionale è stata riversata nel suo giocatore. In lizza: l’impossibilità del giocatore, in scadenza di contratto a giugno, e della società di trovare un accordo sul prolungamento.

citazioni “Se un giorno potrò tornare allo standard, ci tornerò volentieri…”

“Quando sono stato chiamato in direzione per dirmelo, devo confessare che ero molto arrabbiato, Rembopen TL. E anche triste perché alla base non volevo mai andarmene. Molti l’hanno riassunta come una disputa salariale, ma è molto più complessa di così. È più una questione di circostanze. Devi capirmi: quando ti restano 6 mesi di contratto, non vedi le cose come se ti rimanessero 3 anni. Non è mai stato il mio obiettivo partire libero, lo garantisco. Sapevi che ho lo stesso contratto dal mio debutto 4,5 anni fa? Successivamente, il club, acquistato dagli americani, si trovava in una posizione speciale. Non poteva fare quello che voleva. E lo accetto. Non sono in contrasto con nessun altro. Non ero rispettato allo Standard. La discordia è dimenticata. Parlo ancora molto con persone di Standard. Sarà sempre il mio club del cuore e sarò sempre innamorato. Farò carriera, ma se un giorno potrò tornare, tornerò volentieri … “

La visita di Nicholas Raskin in Scozia: “Il mio ultimo sogno è la Premier League e il Chelsea”

Sarebbe impossibile per lui giocare per un altro club belga come ha fatto Stephen Devore ai suoi tempi, per esempio? “Non mi piace rispondere a queste domande perché non conoscevo la posizione del giocatore in quel momento. Raskin ammette. Quindi non sai mai cosa potrebbe succedere nella vita quando Bruges e Genk mi hanno avvicinato prima di Glasgow. Ma sarebbe un po’ sbagliato, penso, giocare per un altro club belga dopo quello che è successo tra me e lo Standard…”