La Francia è già in caduta libera: gli azzurri vengono umiliati dal Canada all’inizio della Coppa del Mondo FIBA ​​(-30!)

Pertanto, dovevi essere molto forte per prevedere un simile risultato. L’esterno numero 1 è stato taggato per sfruttare un possibile fallo degli American Ogres durante la Coppa del Mondo FIBA ​​di basket, Francia Caduto da una grande altezza fin dall’inizio contro Canada In questo venerdì (95-65).

Sebbene i Blues avessero grandi ambizioni e volessero sbattere i pugni sul tavolo contro una nazione emergente nel basket, furono completamente ostacolati, subendo il peso di essere sconfitti da una squadra canadese più audace, aggressiva e determinata.

Nel primo tempo, però, gli uomini di Vincent Collet hanno quasi raggiunto gli avversari di giornata, rientrando negli spogliatoi con 3 punti di vantaggio. Bluesman ancora forteEvan Fournier, Autore di 19 punti a fine primo tempo.

Sfortunatamente per loro, il tuttofare dei Blues è perfettamente difeso dal Pitbull Lugnitz Dort, è rimasto indietro nel secondo tempo e nessuno è riuscito a portare il testimone. Gli altri leader si sono completamente spenti (Batoum 0 punti, Joubert 8…), ed i francesi sono rimasti indietro, portandosi in vantaggio 25-8 nel terzo quarto.

Mancanza di precisione, mancanza di spirito combattivo sui rimbalzi (15 rimbalzi offensivi contro i 6 dei Canadiens!) e mancanza di reazione, hanno mostrato il loro lato peggiore da molto tempo. e se il punteggio fosse quasi finito, il quarto quarto sarebbe meramente aneddotico, all’arrivo fece una pessima impressione: i francesi non sembravano in grado di rientrare in tempi brevi. Si consideravano troppo belli, troppo in fretta? Forse. Ed eccoli qui con i piedi per terra, a due giorni dall’affrontare la Lettonia, la scommessa sicura del continente europeo.

Da parte canadese, i sorrisi erano in netto contrasto con l’aspetto travagliato del francese. Una prestazione come questa contro una delle migliori nazioni di riferimento al mondo la dice lunga sull’enorme potenziale di questa squadra. Menzione speciale a Insostenibile Gilgis Alexander Tè Il che ci regala un record di statistiche strepitoso… senza dare l’impressione di toccarlo: 27 punti, 13 rimbalzi, 6 assist in… 27 minuti. brutalità.