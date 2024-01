Rohan Dennis, ex maglia gialla del Tour de France, accusato di aver ucciso la moglie: 'È sempre stato speciale'

Nuovi dettagli rivelano nuovi dettagli sull'omicidio della moglie dell'ex campione di ciclismo Rohan Dennis: la vittima è stata trascinata per diversi metri

Qualche giorno fa, la coppia sembrava felice mentre stava con i loro due figli davanti all'albero di Natale, quindi è un vero dramma colpire lo sport australiano. Cosa è successo affinché uno dei migliori ciclisti di tutti i tempi, che ha indossato la maglia gialla durante il Tour de France 2015, potesse colpire sua moglie con la gomma del suo camioncino proprio davanti alla loro casa a Medindi?? Rilasciato su cauzione dopo aver trascorso una notte in carcere, l'uomo, che ha appena concluso la sua carriera professionale all'età di 33 anni, dovrà comparire in un tribunale australiano il 13 marzo.

La coppia sembrava tranquilla

La vittima è stata trascinata per diversi metri

Fino ad allora la giustizia cercherà di far luce su questa sordida storia. Nel numero di lunedì, il quotidiano locale The Advertiser ha rivelato i primi elementi dell'indagine in corso. Secondo lui, la polizia ha confermato che la moglie di Rohan, Denise, si è trovata sul cofano dell'auto guidata dall'ex campione del mondo e si è aggrappata alla maniglia della portiera. È stata poi trascinata per diversi metri dal veicolo in movimento prima di essere lasciata andare. Sul manico sarebbero state rinvenute le sue impronte digitali. È chiaro che la polizia sta proseguendo le indagini e ora controllerà le telecamere di sorveglianza del quartiere.

Nawras Rohan è difficile da definire.

Dopo aver fatto un'apparizione notevole tra i gruppi di età dei telai Rabobank, Rohan Dennis fa il suo debutto come ciclista professionista con il team Garmin Americans. Ma con la maglia da allenamento della BMC ha acquisito fiducia nel suo immenso potenziale, tanto da immaginare un giorno di vincere la Grande Boucle. Deteneva anche il record dell'ora prima che la squadra chiudesse alla fine del 2018. Si è poi unito alla squadra del Bahrain Merida. Ma non si è mai più comportato allo stesso modo e ha mostrato anche una certa instabilità psicologica. In particolare ha sorpreso tutti abbandonando il Tour de France 2019 il giorno prima della cronometro in cui era favorito. Il motivo che ha dato in quel momento? Disaccordo sull'hardware. “È una persona speciale, è difficile definirlo.”dirà poi Gorazd Stangelj, il suo direttore sportivo.

Da qui fino a quando non si è reso colpevole dell'omicidio di cui oggi è accusato, c'è stato un passo da gigante che nessuno immaginava avrebbe fatto.