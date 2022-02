Roger Lambrecht est décédé mardi à l’age de 90 ans. L’informazione è stata confermata dal KSC Lokeren-Tamise, nouveau nom du club depuis la faillite du Sporting Lokeren nel 2020.







Lambrecht fut le president du Sporting Lokeren ciondolo 25 ans. Le magnat du pneu était en fonction en 1994. Il successo ottenuto da Gaston Keppens. Les principaux faits d’arme sous son ‘règne’ ont été les victoires en Coupe de Belgique nel 2012 e nel 2014.

La fin de sa présidence fut beaucoup moins faste, puisqu’en 2019, lorsqu’il quittait le club pour le laisser aux mains de Louis de Vries, lo Sporting Lokeren venait d’être rétrogradé en D1B. Un an plus tard, le club était officiellement radié pour cause de faillite.

« Roger Lambrecht a eu le mérite de placer Lokeren sur la carte du football belge et même en dehors de nos frontières. Son leadership suscitait souvent de l’admiration dans le milieu du football, mais aussi parfois des critiques », ta émoigné Lokeren-Tamise. « Le KSC Lokeren-Tamise e tutta la comunità calcistica lokerenoise souhaitent presenti le nostre condoglianze à la famiglia pour cette lourde perte. »