Coup de tonnerre dans le cyclisme belge: Toon Aerts contrôlé positif au dopage !

Le coureur de cyclocross belge Toon Aerts a subi un contrôle antidopage positif, at-il confirmé mardi soir. La contrôle hors compétition a été effectué le 19 janvier. Des traces de métabolite du Létrozole ont été retrouvées dans ses urines.

Aerts et son équipe Baloise Trek Lions attendant désormais la résultta de l’annalyse de l’échantillon B. Le Courreur est provisoirement non attivo.

L’ancien champion de Belgique a été le premier surpris. “Mon monde s’est écroulé hier. J’ai reçu le message (de l’UCI, NDLR) qu’un résultat anormal avait été trouvé dans mon échantillon d’urine prélevé lors d’un à contrôle hormicé le comp 19 janvier” , un esplicito Aerts. “Je suis en train de chercher à savoir comment cela a pu se produire. Le métabolite du Létrozole a été trouvé dans mon échantillon d’urine. Un produit dont je n’avais jamais entendu parler jusqu’à pa je hier sa non plus comment il est entré dans mon corps”, un ajouté l’ancien champion de Belgique qui veut prouver son innocence.

“Tous ceux qui me connaissent un peu savent que j’ai été contre le dopage tout au long de ma carrière et que j’ai toujours tout fait pour être un exemple en tant qu’athlète. Je ferai donc tout pour prouver et mon inn ” laver mon nom. En attendant l’analyse de l’échantillon B et des investigators complémentaires, je ne ferai aucun commentaire.”

Toon Aerts est soutenu par son équipe. “Nous avons entendu Toon et le croyons sur parole en disant qu’il n’a pas pris de produits pouvant contenir la sostanza. Nous attendons maintenant l’échantillon B et tout autre élément que Toon pourrait recueillirgiions”, a réké Balo