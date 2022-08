Les derniers transferts e Les rumeurs de transferts 23/08: Tielemans – Vanaken – Zirkzee – Kaya – Lamkel Ze – Verschaeren – Feghouli – Jullien

il ragazzo Salah-Eddine Oulad M’hand (19) In prestito dall’Arsenal all’Hull City fino a fine stagione. Grande talento del centro di allenamento dell’Arsenal, i ragazzi non hanno giocato un minuto per la prima squadra.

Te ne vai, non te ne vai? Secondo il sempre informato Fabrizio Romano, Bruges non si è (ancora) lasciato sfuggire Hans Vanaken… (Leggi tutto)

Il Chelsea sta cercando una spinta per attaccare e romperà il salvadanaio per fornirla. (leggi di più)

Ufficiale: Standard annuncia l’arrivo del talento israeliano Osher Davida

Lo standard è attivo nel mercato dei trasferimenti. (leggi di più)

Che Adams sta seguendo l’Everton?

Secondo le informazioni ricevute da Sky SportE il Che Adams (26) Interesserebbe l’Everton. Il nazionale scozzese ha iniziato molto bene la stagione, segnando due gol in due partite. L’Everton è al suo fianco con grande difficoltà e ha bisogno di una spinta in attacco. Adams è stimato in 18 milioni di euro, ma i Toffees potrebbero dover pagare molto di più per catturarlo.

Kevin Volland vorrebbe lasciare Monaco

Kevin Volland (30 anni) non vuole restare a Monaco. Secondo Transfermarkt, il nazionale tedesco vorrebbe tornare in Bundesliga e ritrovare la sua ex squadra, l’Hoffenheim, dove ha giocato dal 2011 al 2016 (144 partite, 36 gol). Voland non ha giocato un minuto in Ligue 1 in questa stagione.

Moreto Casama da Reims a Cipro

Linea mediana Moreto Casama (24) lascerà lo Stade de Reis per Omonia Nicosia, avversaria di La Gantois nelle qualificazioni alla Conference League, ha riferito L’Equipe martedì.

Montpellier presenta Christophe Julien

Cristoforo Giuliano (29), fermo da un anno e mezzo a causa di un grave infortunio al ginocchio, ha lasciato il Celtic Glasgow e proverà a ripartire in Ligue 1. Aveva lasciato il Tolosa per 8 milioni di euro tre anni prima.