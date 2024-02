Rocky, Rambo, Cobra… È morto lunedì la leggendaria voce francese di Sylvester Stallone, Alain Dorval

Alain Bergé, il suo vero nome, ha frequentato il Cours Simone e l'Istituto d'Arte Drammatica di Parigi. Cavaliere delle Arti e delle Lettere, lo è “Era appena tornata sul palco per leggere “La Chute” di Camus e attualmente stava proiettando “L’école des femmes” di Molière.”Si riferisce anche alla sua famiglia.

È una delle voci più famose del cinema. L'attore Alain Dorval, voce francese di Sylvester Stallone e padre di Aurore Bergé, ministro per l'uguaglianza di genere, è morto all'età di 77 anni nella notte tra lunedì e martedì, abbiamo appreso dalla sua famiglia. È morto all'ospedale Gustave Roussy, un centro di cura del cancro nella regione parigina. “Dopo molti anni di lotta contro la malattia”precisa un comunicato stampa.

Per molti appassionati di cinema francesi, rimarrà la voce di Sylvester Stallone nelle serie Rocky e Rambo. È stato anche doppiatore degli attori americani Nick Nolte (“48 Hours”) e Danny Aiello (“Radio Days”).

L'attore ha anche prestato la sua voce agli eroi dei film d'animazione, come Tiger nella saga di Fievel o Pat Hibulaire come voce di Pippo e Max.

Alain Dorval ha anche cantato la sua voce nell'album “Enfantillages 4” di Aldebert, la star delle canzoni per bambini.