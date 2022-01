Dimitri Rassam “infastidisce” Charlotte Casiraghi in Svizzera svelando il primo ritratto di suo figlio

All’inizio del 2022, il produttore Dimitri Rassam, marito di Charlotte Casiraghi, ha rivelato parte della sua privacy. L’immagine di un bambino, forse suo figlio, Balthazar.

“2022, ci siamo” (2022, ci siamo), ha scritto il figlio di Carol Bouquet, appeso a una foto di un bambino che sta per colpire una pista da sci.

È in Svizzera, Ma la posizione esatta non è specificata.

Si è sparsa la voce che Charlotte Casiraghi, suo marito e tutti i membri del loro clan si trovano a Verbier, un paesino di montagna del Canton Vallese con accesso al comprensorio sciistico 4 Valais. Questa voce non è stata commentata.

La famiglia reale di Monaco sarà quasi sicuramente mobilitata di nuovo questo 2022 per sostituire la principessa Charlene di Monaco, che sarà curata in Clinica specialistica a Zurigo, Svizzera. Starà via per qualche mese.

La rivista “Hana” ha confermato nel suo numero del 31 dicembre che avrebbe ricevuto la visita di suo marito, il principe Alberto di Monaco, e dei loro gemelli Gabriella e Jacques.

“Si sono divertiti tutti, anche se non era proprio la vigilia di Natale. Prima di raccontare i segreti di una fonte vicina alla famiglia, i giornalisti hanno detto che in una stanza della clinica e un autore di alberi acquistato frettolosamente, si sono scambiati alcuni regali e tanti abbracci.”

“È stato un momento molto importante per Charlene che ha fatto la sua prima visita”, ha detto il parente.

