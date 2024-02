Aurélie van Dielen esalta i benefici del celibato: “Essere single oggi è una scelta”

“Se non inizi una relazione, torna a casa”: la belga Aurélie Van Dielen (Secret Story) rivela le pressioni a cui sono sottoposti i candidati dei reality

Che consiglio hai per chi ha paura del 14 febbraio?

Dovrebbe celebrare se stessa. Festeggia il tuo San Valentino. È meglio essere soli che in cattiva compagnia, davvero. Perché quando ci guardiamo intorno, ci sono molti che restano in una relazione perché hanno paura della solitudine, dell'aspetto finanziario, ecc. Essere single oggi è una scelta. È bello restare un po’ da soli con se stessi e prendersi questo tempo per conoscersi meglio. Ama e sfida te stesso. Invece di festeggiare San Valentino e mostrare il tuo amore a qualcun altro, mostra il tuo amore a te stesso. E abbi cura di te oggi. Stare da soli è bello!”

Pubblicare Aurélie Van Daelen su Instagram costa tra i 2.000 e i 6.000 euro

Qual è il tuo approccio per sentirti bene da solo?

“Chiederei a tutti di restare soli. Quando sei single, ci sono momenti in cui ti piace stare da solo, ma a volte ti senti un po' solo. Ma va bene sentirsi soli. D'altra parte, ci sono molti aspetti positivi aspetti. Si tratta di confrontarsi faccia a faccia e di potersi chiedere davvero cosa vuoi e cosa ti piace e cosa cerchi in te stesso ma anche nel tuo futuro partner. Prendersi del tempo per sé ed essere single è una cosa preziosa e Consiglierei a tutti di prendersi un po' di tempo per se stessi quando si è single. Invece di voltare pagina subito. Il tempo da single, il tempo da single, è molto importante per il tuo sviluppo personale, interiore ed emotivo. Più tempo hai per valutare te stesso , migliore sarà la tua prossima relazione. Io, come persona single, spesso dico a me stesso: questo potrebbe essere l'ultimo giorno della mia vita in cui sarò single, quindi forse ne trarrò il massimo beneficio. (sorridente) !