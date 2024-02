Didier Raoul sul caso Depardieu: “Le donne mandavano in prigione gli uomini per stupro anche se non erano violentati”

“Depardieu è un attore davvero eccezionale. “Lo dice il famoso professore francese, che ha avuto molta risonanza mediatica durante il Covid, riguardo al caso di Gérard Depardieu (accusato di stupro). Il caso di un denunciante è stato appena chiuso. [Ladenunciasportacontrodiluidall'attriceHelèneDarrasagennaioèstatarespintaperprescrizionedegliattidiviolenzasessualendr}[رفضالشكوىالمقدمةمنالممثلةهيلينداراسضده،فييناير/كانونالثاني،بسببسقوطأفعالالاعتداءالجنسيبالتقادم،ملاحظةالمحرر}[laplaintedelacomédienneHélèneDarrascontreluiclasséesanssuiteenjanvierenraisondelaprescriptiondesfaitsd’agressionsexuelleNdlR}Perché dice che lui le ha toccato il sedere nel 1985. Se vuoi, dopo un po' ti chiederai quanto lontano si spingerà. Quello che si chiede se inviteremo tutti nel sistema perché “ce l'abbiamo fatta”. Giocavo con la pipì a scuola” di Indaga: “Se tutti coloro che hanno toccato le natiche di qualcuno, una giovane donna nella loro vita, fossero perseguiti in questo momento, vi assicuro che ci sarebbero molti procedimenti giudiziari. Solo perché è a Depardieu che facciamo questo!

Poi Didier Raoult dichiara: “Una cosa che non vi ho mai detto in questo modo mi renderà più popolare”: “Mia moglie è una psichiatra”, circondata da psichiatri. “Nei suoi pazienti, per due volte le donne hanno mandato in prigione uomini per stupro anche se non erano stati violentati”, spiega, facendo l'esempio del caso di sua moglie in cui una delle vittime ha detto 7 anni dopo che questo non era vero. “Come distinguiamo le bugie? come farlo ? Non lo so! Sono tutte supposizioni e speculazioni. Non saprei mai come fare il giudice… Come fa la giustizia a sapere se è una bugia o non è una bugia? “È complicato.”

Ed estrapolandolo ai politici in questi anni elettorali. “Sarebbe sempre più difficile ottenere persone perfette se chiedessi loro di avere un passato perfetto. I politici sono ancora umani, hanno difetti e commettono errori. Ci vogliono proporzioni estreme quando le persone raggiungono un livello di fama e talento. E i canali si rifiutano di trasmettere i suoi film? trova questo”“È completamente ridicolo. Dobbiamo mettere le cose in chiaro e vedere prima cosa decide la giustizia.” Chi ricorda di aver vissuto in una generazione di liberazione sessuale “Con comportamenti che oggi non sono più accettabili”. concludere “Devi sopportare tutto nella tua vita, compresi i problemi.”