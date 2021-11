Rocket League: la stagione 5 inizia mercoledì 17 novembre!

Rocket League è un gioco competitivo multipiattaforma (PC e console) creato nel 2015 da Psyonix Studios ed è in piena fioritura da due anni quando Epic Games lo ha acquistato e reso gratuito.

Ormai è uno dei giochi principali della scena eSport, e ricorderemo anche l’annuncio nel 2021 di formazione della lista dal famoso team francese Karmine Corp.

Sul tema della conquista dello spazio, gli studi hanno rivelato alcune novità che dovrebbero accompagnare questa quinta stagione, che inizierà tra 17 novembre per chiudere 9 marzo 2022 .

Nuovo look per Starbase Arc

arena famosa Arco Base Stellare Cambia l’atmosfera e assume i colori della galassia. Non c’è dubbio che altri gruppi dello stesso tipo dovrebbero vestire altri quadrati.

Possiamo vedere questi cambiamenti nel trailer rilasciato il 12 novembre Youtube .

nuovi veicoli

L’emergere di nuovi veicoli di tipo futuristico, con nesso e il Nexus SC . Ovviamente vedremo anche nuovi panel che non sono stati ancora rivelati, ma sappiamo già di avere diritto al panel. spaziatura, poster animato Iperspazio e bersaglio esplosivo Universo.

Tipo di gioco Rimbalzo Cercatore di Calore

Modalità di gioco Heatseeker, già nota ai giocatori occasionali, che offre un gioco in cui la pallina gira a tutta velocità non appena viene colpita, verrà anche marcata e rilanciata. Per scoprire il gioco dal 17 novembre.

Premi stagione 4

Con un video Youtube disponibile di seguito, possiamo vedere i premi offerti per la fine della stagione 4. Come promemoria, devi aver vinto almeno 10 partite nell’ordine in cui giochi per ottenere questi premi.

Bronzo I o superiore – Stagione 4 – Ruote di bronzo

Livello argento 1 o superiore – Stagione 4 – Ruote argento + ricompense di livello inferiore

Oro di livello 1 o superiore – Stagione 4 – Ruote d’oro + ricompense di livello inferiore

Livello 1 o superiore – Stagione 4 – Ruote Platinum + Ricompense di livello inferiore

Diamante I o superiore – Stagione 4 – Ruote diamantate + Ricompense di livello inferiore

Eroe 1 o superiore – Stagione 4 – Ruote Eroe + Ricompense di livello inferiore

Grand Champion I – Stagione 4 – Ruote Grand Champion + Ricompense di livello inferiore

Leggenda supersonica – Stagione 4 – Ruote leggendarie supersoniche + ricompense di livello inferiore

Elenco delle classi per numero di punti

A seconda della modalità di gioco in cui ti trovi (1v1, 2v2, 3v3), potrai ottenere diversi gradi. Vi presentiamo la distribuzione dei punti come attualmente conosciuta. Per conoscere i tuoi progressi nella distribuzione dei punti, ti consigliamo di installare il piccolo addon che è ben noto nella scena PRO, Modalità dollari. Oltre a darti il ​​tuo grado esatto, ti consente anche di personalizzare il tuo allenamento e vedere i livelli di punti dei tuoi compagni di squadra e avversari.

Ordinati per punti in 1v1

non classificato

Bronzo – da 0 a 270 punti

Argento – da 271 a 442 punti

oppure – 452 a 622 punti

Platino – da 633 a 777 punti

Diamante: da 806 a 957 punti

Campione: da 987 a 1165 punti

Gran Campione – 1173 a 1352 punti

Leggenda supersonica – da 1342 a 1517 punti

Righe per pips in 2V2

non classificato

Bronzo – da 0 a 286 punti

Argento – da 287 a 463 punti

oppure – 467 a 643 punti

Platino: da 651 a 824 punti

Diamante: da 835 a 1060 punti

Campione: da 1075 a 1419 punti

Gran Campione – da 1435 a 1858 punti

Leggenda supersonica – 1870-1919 punti

Classifica con punti in 3v3

non classificato

Bronzo – da 0 a 286 punti

Argento – da 287 a 463 punti

o – 467 a 643 punti

Platino: da 651 a 823 punti

Diamante: da 835 a 1061 punti

Campione: da 1075 a 1420 punti

Grande Campione: da 1435 a 1857 punti

Leggenda supersonica – 1867-1952 punti

Finalmente

Non è possibile al momento in cui scriviamo elencare tutte le nuove funzionalità previste, alcune delle quali non saranno disponibili fino al completamento dell’aggiornamento. READ La NASA potrebbe portare Thomas Bisquet e altri tre astronauti questo fine settimana

Come al solito, forse i migliori veicoli e adesivi sono accessibili solo tramite il Rocket Pass, un sistema di gioco a pagamento che ti offre tutta una serie di ricompense.

L’aggiornamento per la Stagione 5 sarà disponibile dalla mezzanotte del 16-17 novembre!