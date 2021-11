Laptop, smartphone, cuffie… hanno già beneficiato dei prezzi del Black Friday

Presto entriamo ufficialmente nel periodo del Black Friday, che è previsto esattamente nel 2021 per venerdì 26 novembre. ma, Per produttori come Huawei, non aspettiamo promozioni esclusive Direttamente sul sito del famoso brand. E questa celebrità, Huawei, ha preso il sopravvento con prodotti noti per la loro qualità. Questo è ovviamente vero per gli smartphone in cui Huawei brilla particolarmente per le sue eccellenti capacità fotografiche e per il design elegante e innovativo. Lo stesso vale per i PC del marchio: la serie MateBook ha dimostrato di poter realizzare PC ultraportatili eleganti, efficienti e convenienti. Nella categoria degli oggetti connessi e dell’audio wireless, Huawei sta finalmente mostrando la stessa esperienza, soprattutto sulle cuffie Freebuds Pro. Ecco solo tre offerte per aggiudicarti i prodotti Huawei in queste categorie!

Huawei MateBook 14: grande spettacolo sul laptop

I laptop MateBook sono particolarmente noti per il loro design elegante e le alte prestazioni. MateBook 14 2020 ottiene un grosso taglio di 300 euro, questo laptop ultrasottile offre una scheda tecnica ancora più che adeguata nel 2021, con processore AMD Ryzen 7 di quarta generazione, idoneo all’aggiornamento a Windows 11, 16 GB di RAM RAM e 512 GB SSD. Le prestazioni ci sono, l’ergonomia e anche il comfort di utilizzo. L’ampio schermo da 14 pollici senza cornice ha una risoluzione di 1440p ed è multi-touch. Con un rapporto 3:2 e un pannello IPS, puoi goderti una bella immagine e uno spazio di lavoro confortevole, soprattutto perché le cornici sono ridotte al minimo mentre la webcam retrattile è integrata in un interruttore sulla tastiera. Un ottimo laptop a soli 799 euro e per qualsiasi acquisto del Matebook 14 2020 viene offerta una coppia di Huawei Freebuds.

Approfitta dell’offerta su Huawei MateBook 14 . 2020

Huawei Freebuds Pro: calo dei prezzi prima del Black Friday

Le cuffie sono esattamente la domanda con la seconda offerta: Huawei Freebuds Pro a € 139 anziché € 199 normalmente. Dotate di tecnologia di riduzione del rumore, queste cuffie wireless ti consentono di filtrare i suoni ambientali in base alle tue preferenze, poiché la funzione è regolabile in diverse modalità: Ultra per isolarti completamente, Comodo per concentrarti sul posto di lavoro o Generale per la strada o i caffè. La modalità di consapevolezza, che può essere attivata con una semplice pressione prolungata, ti consente di riconnetterti rapidamente con il tuo ambiente. Dotate di microfoni di qualità sufficiente per il vlogging, latenza ridotta e copertura Bluetooth a 360 gradi, le Huawei FreeBuds Pro sono tra le migliori cuffie che puoi trovare oggi e sono particolarmente scontate con questa offerta, cosa che le rende ancora più appetibili.

Approfitta dell’offerta su Huawei FreeBuds Pro

Smartphone Huawei: Nova 8i approfitta di un’offerta prima del Black Friday

Huawei Freebuds Pro può essere un compagno perfetto per il tuo MateBook 14 ma ovviamente anche per uno smartphone come Huawei Nova 8i. Disponibile a € 349, questo smartphone offre un bellissimo display FHD+ da 6,67 pollici senza bordi. Approfitta dell’esperienza di Huawei nell’immagine con una fotocamera frontale da 128 MP e una fotocamera principale da 64 MP con uno slot per obiettivo F / 1.9 accompagnata da un obiettivo macro e ultra grandangolare per immagini di alta qualità in tutte le condizioni. Huawei Nova 8i ha una memoria interna di 128 GB, sufficiente per la maggior parte degli usi senza aggiungere una scheda SD. Infine, con la ricarica ultrarapida da 66W, puoi recuperare il 100% della tua batteria in soli 38 minuti.

Approfitta dell’offerta su Huawei Nova 8i

