Thomas Pesquet è un fan del costume di nuova generazione per andare sulla luna (foto e video)

La missione dell’agenzia spaziale statunitense, ufficialmente prevista per il 2025, è quella di far sbarcare gli astronauti sulla luna per la prima volta in più di mezzo secolo, inclusa la prima donna. A Houston, l’ingegnere capo Jim Stein è stato scelto per indossare la tuta spaziale, che ha dimostrato agitando le braccia, accovacciandosi e persino accovacciandosi.

Svelato il prototipo della nuova tuta spaziale che i prossimi astronauti indosseranno sulla luna. L’evento di mercoledì a Houston, in Texas, è stato organizzato dalla NASA e da Axiom Space, che pochi mesi fa si è aggiudicata l’appalto per sviluppare le tute per la missione Artemis 3.

Uno dei grandi progressi di questa tuta moderna, rispetto al programma Apollo, è il miglioramento della mobilità e della libertà di movimento. Una cosa non cambierà: sarà sempre bianco, ha sottolineato Russell Ralston, vicepresidente del programma di passeggiate spaziali presso Axiom Space.

Il bianco permette di riflettere meglio i raggi del sole, di regolare meglio la temperatura all’interno della tuta. Se il prototipo presentato mercoledì era nero e arancione, è perché includeva uno strato extra pensato per mantenere segreti alcuni aspetti dello sviluppo. Infatti, per i prossimi contratti di missione Artemis, Axiom Space è ancora in competizione con Collins Aerospace. La NASA ha pagato 228,5 milioni di dollari per questo primo contratto per Artemis 3.

“uno sguardo dall’inferno”

« Qualsiasi europeo starà benissimo e molti avranno senza dubbio l’opportunità di indossarlo … L’astronauta francese Thomas Pesquet ha risposto su Twitter. ” Ma non lo so, immagino che mi starà comunque bene, giusto? »

Sulla Luna, le tute devono essere in grado di resistere a un ambiente particolarmente ostile. Il Polo Sud, dove atterreranno le missioni Artemis, può sopportare temperature superiori ai 50°C, ma è anche molto freddo (sotto i 200°C sul fondo di alcuni crateri). Altre difficoltà: polvere o pietre taglienti.

Russell Ralston ha spiegato che i materiali utilizzati per i diversi strati della tuta sono isolanti, resistenti al rischio di rottura e impediscono alla polvere di attaccarsi. Le tute non saranno interamente personalizzate per ogni astronauta, ma ci saranno taglie diverse. Il casco è dotato di fari e di una telecamera HD che permette di seguire l’uscita direttamente da terra.

Gli astronauti indosseranno la tuta aprendola nella parte posteriore. Trasporteranno anche uno zaino che conterrà ciò di cui hanno bisogno per sopravvivere: “come una bottiglia di aria compressa e un condizionatore d’aria molto sofisticato, messi insieme”, descrive Russell Ralston. Le tute possono essere indossate per almeno otto ore consecutive, per campionamenti e altre ricerche scientifiche.

Se l’azienda descrive la tuta come “rivoluzionaria”, una cosa non è cambiata rispetto ai tempi dell’Apollo: per i loro bisogni naturali, gli astronauti indosseranno sempre strati sottostanti.

grande difficoltà

Lo sviluppo di una tuta spaziale è molto difficile e non è stato fatto negli Stati Uniti dai tempi dello Space Shuttle. Pertanto, la tecnologia attualmente utilizzata per i voli al di fuori della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) è la stessa di circa 40 anni fa. Axiom Space e Collins Aerospace sono anche responsabili dello sviluppo di nuove tute per passeggiate spaziali.

Fino ad ora, la NASA aveva posseduto le sue tute, ma ha deciso per un modello diverso per il futuro, affittandole al settore privato. Quelle sviluppate da Axiom, chiamate AxEMU (per Axiom Extravehicular Mobility Unit), provengono da circa il 50% della recente ricerca e sviluppo della NASA, che ha messo a disposizione delle aziende le proprie conoscenze, ha dichiarato Michael Suffredini, presidente di Axiom Space.

L’azienda ha in programma di costruire la propria stazione spaziale, e quindi avrà bisogno di qualcosa per adattare i suoi futuri clienti a bordo.