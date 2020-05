Roccapiemonte: il campetto Starza sara’ intitolato a Catello Mari

Roccapemonte: il campetto Starza è stato sottoposto in questi giorni a interventi di pulizia.

Un lavoro svolto dai volontari del Nucleo di Protezione Civile, con la collaborazione degli operai Rsu del cantiere di Roccapiemonte che hanno provveduto a ripulire anche le zone adiacenti e i parcheggi limitrofi e con il supporto di varie ditte del territorio.

Una volta completamente recupero e abbellito, lo spazio, destinato a diventare centro pulsante per le attività giovanili e di volontariato, sarà intitolato alla memoria di Catello Mari, indimenticato calciatore della Cavese e protagonista della promozione in C1.

“Ringraziamo di cuore tutti coloro che si stanno impegnando affinché quest’area risplenda finalmente di luce propria – commentano il Sindaco Carmine Pagano e l’Assessore Fabbricatore – Dopo lo spazio, con annesso campetto, già inaugurato e intitolato a Christian Campanile in via Franco Biagio, andiamo avanti senza fermarci un attimo, nonostante il periodo di emergenza, per arrivare alla completa riqualificazione di questo posto che giovani e associazioni attendono da anni. E siamo orgogliosi e onorati di intitolarlo ad un campione cresciuto a Roccapiemonte qual è Catello Mari”